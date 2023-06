Benedetti debe explicar sus audios contra el Gobierno Petro, dice el Departamento de Estado de EEUU

Este domingo, 4 de junio, se conoció una serie de audios del exembajador de Colombia en Venezuela Armando Benedetti en contra del Gobierno de Gustavo Petro. En este material, según él, la campaña de 'Petro Presidente' se habría visto manchada por dinero del narcotráfico en Atlántico, además de una serie de pullas hacia Laura Sarabia, exjefa del gabinete.

Pese a esta tormenta política que atraviesa el Gobierno nacional, varios sectores políticos ya salieron a apoyar al presidente Gustavo Petro y su administración. Uno de estos fue desde el exterior, pues este martes, 6 de junio, el Departamento de Estado de Estados Unidos en un comunicado apoyó la administración en Colombia.

"Estados Unidos valora a Colombia como un socio estratégico en América Latina. Seguimos construyendo una excelente sociedad con Colombia bajo la administración de Petro entorno a una serie de objetivos compartidos. Lo remitimos al Sr. Benedetti para que comente sus acusaciones", manifestó el Departamento de Estado.

Cabe recordar que este lunes, 5 de junio, a través de su cuenta de Twitter, Benedetti habló sobre esta polémica y aseguró haber estado "borracho y triste" cuando dijo todo estas palabras en contra del presidente Petro y su campaña política.

Publicidad

"He sido parte fundamental del actual proyecto político del presidente Petro. Sin embargo, no satisfecho con lo que me correspondió políticamente, en un acto de debilidad y tristeza me dejé llevar por la rabia y el trago", escribió el exembajador.

Palabras que fueron borradas después por Armando Benedetti, quien en otro mensaje aseguró que hay una campaña para desprestigiar sus palabras al igual que su integrado personal.

“He sido parte fundamental del actual proyecto político del presidente Petro. Sin embargo, no satisfecho con lo que me correspondió políticamente, en un acto de debilidad y tristeza me dejé llevar por la rabia y el trago”, escribió el exembajador.