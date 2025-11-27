Cafeteros proponen que el café colombiano haga parte del PAE

En el marco del desarrollo del Congreso Nacional Cafetero, una de las actividades más significativas para las más de 500,000 familias que dependen de este negocio, la Federación Nacional de Cafeteros (FNC) ha presentado un balance del año cafetero 2024 y ha revelado ambiciosos planes de expansión e innovación. Germán Bahamón, gerente de la Federación de Cafeteros, destacó que el año cafetero que acaba de terminar fue "muy bueno", con una producción cercana a los 14.8 millones de sacos, lo que representa un crecimiento del 17.7%. Esta actividad contribuye con 24.2 billones de pesos a la economía nacional, irrigando 611 municipios.

Aunque la producción acumulada de los últimos 12 meses mantiene un ritmo de crecimiento del 14%, Bahamón reconoció que el mes de octubre encendió alarmas al registrar una caída cercana al 10%. Esta disminución había sido prevista, ya que el ciclo del café es bienal, lo que implica que tras un pico de cosecha el año siguiente tendrá un declive. Adicionalmente, las lluvias torrenciales inusuales entre enero y marzo de 2025 impactaron la floración, lo que llevó a proyectar un impacto de un millón de sacos en la cosecha del segundo semestre.



Café en el Programa de Alimentación Escolar (PAE)

Una de las propuestas que generó particular atención fue la iniciativa del gerente para que el Gobierno nacional incorpore el café dentro del Programa de Alimentación Escolar (PAE). Esta propuesta surge tras la declaración de la FDA en Estados Unidos de que el café es una "bebida saludable" o "alimento saludable".

El doctor Bahamón aclaró que la propuesta no implica que los niños reciban un termo de tinto en el jardín infantil. Por el contrario, la idea se centra en la inclusión de una bebida a base de leche con café (café con leche), la cual sería muy apropiada para el PAE. La cafeína se considera un estimulante positivo para el sistema nervioso, y estudios de universidades e institutos prestigiosos demuestran los múltiples beneficios del café en la salud, incluyendo el tema del corazón.

Bahamón señaló que el objetivo no es solo un deseo comercial, sino una propuesta basada en investigación científica. Mencionó que hace 22 años, Brasil tomó una decisión similar de incorporar café en su programa de alimentación escolar. El gerente de la FNC espera que esta iniciativa, que implica la posibilidad de un debate con el Ministerio de Salud y el Ministerio de Educación, permita ampliar la base de consumidores y la sostenibilidad financiera del sector cafetero colombiano.



Además de la expansión, se anunciaron lanzamientos en el congreso cafetero, incluyendo una barra energética con cafeína y 13 gramos de proteína. Buen Café también lanzó una edición especial de café soluble liofilizado con sabor a aguardiente amarillo de Manzanares (sin alcohol), buscando satisfacer las tendencias del consumidor y los nuevos momentos de consumo.

