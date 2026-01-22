En vivo
Cauca, Antioquia y Valle: los departamentos con más asesinatos de líderes sociales en 2025

Cauca, Antioquia y Valle: los departamentos con más asesinatos de líderes sociales en 2025

El director de Indepaz, Leonardo González, advirtió que la violencia contra líderes sociales podría intensificarse con la cercanía de las elecciones, luego de que en 2025 fueran asesinados 187 líderes y defensores de derechos humanos en el país.

