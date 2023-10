“Cuando vi que el cielo se iluminó, sentí pánico”: colombiano que volvió de Israel

Los primeros 110 colombianos evacuados de Israel llegaron este viernes a Bogotá en el primer vuelo humanitario coordinado por la Cancillería con el apoyo de la Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC), que aterrizó en la Base Aérea de Catam tras más de 15 horas de viaje.

El grupo fue recibido en la base aérea esta madrugada por representantes de la FAC , el viceministro y director de Soberanía y Fronteras, Diego Cadena, y por la directora de Asuntos Migratorios y Consulares del Ministerio de Relaciones Exteriores, Martha Patricia Medina.

Los 110 colombianos pudieron reunirse con sus familias e "iniciar el camino final hacia sus hogares", celebró la Cancillería en un comunicado.

En dicho vuelo llegó Roberto Rivera, uno de los colombianos que permanecía en Israel desde hace aproximadamente un mes.

En diálogo con Mañanas Blu, Rivera explicó que cuando estalló la guerra hubo momentos de angustia, “el impacto se siente, los vidrios terminan vibrando, se siente que estamos en medio de un conflicto”, contó sobre la situación en ese país.

Sobre las razones para estar de nuevo en Colombia, reveló que por su integridad física tomó la decisión de regresar a Colombia, pese a que su pareja se quedó en Israel.

“Las condiciones del vuelo era presentarse a las 7 de la mañana, no llevar mascotas, no presentarse con personas que no fueran a tomar el vuelo. Llevar algo para comer o compartir algo en el camino y la malea tenía que pesar sólo 20 kilos”.

Rivera reflexionó con respecto a la situación en Colombia, señaló que hay gran diferencia, “tenemos un país con muchos problemas, pero estamos mejor que otros. Siento agradecimiento. Aquí se nos enseña que es peligroso, pero aquí uno se esconde del ladrón, pero allá a destrucción es masiva”.

Este es el primero de dos vuelos programados por el Gobierno para repatriar colombianos que quisieron salir de Israel tras la guerra que comenzó el pasado sábado luego de los ataques de Hamás contra el Estado judío y que deja miles de muertos.

El segundo vuelo está programado para que llegue en las primeras horas de la mañana del sábado 14 de octubre.

Escuche aquí la entreviste en Mañanas Blu: