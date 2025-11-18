En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Plan retorno
Ataque en Cali
Cartel de los Soles
Bombardeos

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Nación  / Defensora del Pueblo pide a Petro parar bombardeos ante confirmación de menores muertos

Defensora del Pueblo pide a Petro parar bombardeos ante confirmación de menores muertos

La solicitud se produjo en medio de la ola de críticas contra el presidente por las operaciones militares que ordenó la semana pasada contra las disidencias de las Farc comandadas por alias 'Iván Mordisco'.

Iris Marín, defensora del Pueblo.jpg
Iris Marín, defensora del Pueblo //
Foto: Defensoría
Por: EFE
|
Actualizado: 18 de nov, 2025

Publicidad

Publicidad

Publicidad