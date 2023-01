El tecnicismo con el que MinMinas está engrosando el cálculo de cuánto gas y petróleo tiene el país

El presidente Gustavo Petro dijo desde Davos, en Suiza, que Colombia tiene gas hasta el año 2042. Sin embargo, esa afirmación sale de un informe que incluye reservas cuyo desarrollo no está claro por el momento.

De acuerdo con el documento “Balance de contratos de hidrocarburos y recursos disponibles para la Transición Energética Justa”, en el cálculo de reservas se están incluyendo recursos contingentes, “tanto del bloque Sinú 9 como de los hallazgos OffShore”, y recursos “prospectivos”.

Según la propia definición de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, ANH, los recursos contingentes son aquellos que ya fueron descubiertos, pero aún no tienen su viabilidad comercial, por ejemplo, porque el campo no es económicamente viable o porque no existe todavía la infraestructura para transportar los hidrocarburos de ese lugar. Por su parte, los recursos prospectivos son más inciertos aún porque son aquellos donde ni siquiera se ha hecho una exploración.

La inclusión de los recursos de este tipo en el informe del Ministerio de Minas es lo que explica la diferencia con los reportes de la ANH que normalmente solo usa las reservas probadas, probables y posibles a la hora de hacer los cálculos. Colombia tendría actualmente 4.208 millones de barriles en recursos prospectivos de petróleo y unos 28.553 GPC en gas.

Esas reservas estarían prácticamente agotadas para el año 2040, según un documento de que la ANH le envió a la Asociación Colombiana de Petróleo con base en el reporte de reservas.

