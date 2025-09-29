"Consulta de la izquierda la puede ganar la derecha": la advertencia de Gustavo Bolívar

El exsenador y líder político del progresismo, Gustavo Bolívar, ha lanzado una contundente advertencia sobre la inminente consulta del Pacto Histórico programada para el mes de octubre, asegurando que, si los candidatos Carolina Corcho e Iván Cepeda no logran una unificación de esfuerzos, la contienda podría ser ganada por Daniel Quintero, un personaje "muy cuestionado" e "imputado por corrupción".

Bolívar, quien recientemente anunció su apoyo a la campaña de Iván Cepeda, criticó la intromisión de Quintero en lo que debería ser una consulta de la izquierda, y señaló la fragilidad estructural del Pacto Histórico.

Bolívar relató que su alerta ha estado vigente por más de un mes y lamentó no haber sido escuchado previamente: “Mi alerta desde hace ya más de un mes es cuidado que la consulta del Pacto Histórico, la consulta de la izquierda la puede ganar la derecha”.

A pesar de haberse apartado de la consulta, Bolívar mantiene su preocupación por el rumbo del movimiento.



Señaló que la llegada de Quintero “dinamitó el proceso de unidad que teníamos porque ya estamos de acuerdo todos los candidatos haciendo nuestras campañas tranquilas, con poco dinero, como se hacen las campañas en la izquierda, pero de repente aparece este este montón de de cosas y un personaje muy cuestionado, además imputado por corrupción, que nos empieza a llegar informes que está haciendo alianzas por todo el país con partidos que no son del Pacto Histórico”.

El exsenador insistió en que su preocupación central es evitar que la labor de décadas del progresismo caiga en manos de la corrupción, por lo que urgió a la acción inmediata. Al referirse a Cepeda y Corcho, Bolívar fue enfático: “Si ellos dos no se unen y lo digo acá hoy por primera vez, si Carolina Corcho y Cépeda no se unen, nos gana Quintero y la izquierda el trabajo de tres, cuatro décadas se le entrega a a esos sectores oscuros".



¿Alianzas peligrosas?

La principal fuente de preocupación para Gustavo Bolívar radica en el historial judicial y político del exalcalde de Medellín, Daniel Quintero, y la estrategia que, según denuncia, está utilizando para obtener votos externos al Pacto Histórico.

Bolívar detalló el extenso expediente de Quintero, mencionando que no se trata solo de la imputación por corrupción, sino que tiene “43 investigaciones”. Además, mencionó los “ruidos” que rodean al hermano de Quintero y a familiares de una fundación creada para, supuestamente, desviar dineros de la Alcaldía de Medellín.

Publicidad

Bolívar argumentó que esta interferencia convierte la contienda en algo distinto a una consulta de la izquierda: “Quintero no tiene votos en la izquierda y él sabe que los tiene que conseguir por fuera. Entonces, esto ya no devuelve una consulta de la izquierda, sino esto es un frente amplio chiquito”. Aseveró que es “muy peligroso que quede en manos de esta persona”.

El exsenador reveló una lista de los posibles aliados de Quintero, aunque reconoció que estos acuerdos "nunca se firman".

“Ya se se sabe que está en alianzas con Dilian Francisca, con Wadith Manzur en Córdoba, con otros allá con otras casas de Córdoba, pues obviamente los Torres en Atlántico, con Trujillo, que eso sí es vox populi y con Bedoya en Antioquia, pero aparte cantidades de alcaldes, de gobernadores, líderes nuestros”.

Publicidad

Bolívar expresó su consternación ante la incoherencia de líderes de izquierda que lo han acompañado por años y que de repente aparecen apoyando a Quintero, sugiriendo que esto se debe al movimiento de “mucha plata”.

Finalmente, Bolívar estableció un ultimátum personal sobre su futuro político. Reveló que si Daniel Quintero resulta ganador en la consulta de octubre, él se lanzaría a la consulta del Frente Amplio en marzo, acción que considera “lo responsable con nuestra lucha”. Explicó que prefirió retirarse de la consulta inicial para evitar la posibilidad de terminar “cargándole el maletín a esta persona”, lo cual nunca haría.

“Yo le dije a a Iván Cepeda dos veces que hablamos: Iván, te voy a apoyar, pero si nos gana Quintero, estoy en marzo allá atravesado nuevamente con o sin naval. Ya en esta ocasión ya no pido permiso, ya es sin permiso porque eh aquí hay una responsabilidad con esta lucha”. Aseguró que esta decisión se basa en el sacrificio de quienes han participado en esta lucha política, que ha costado vidas e integridad, para evitar “venírsela a entregar a la a la corrupción. Eso eso no es no es ninguna opción”.

Gustavo Bolívar, quien se autodenomina "precandidato presidencial en cierne", concluyó que seguirá trabajando arduamente para la victoria de Iván Cepeda, pero mantuvo su advertencia: “Si ellos dos no se unen, se acabó la izquierda. Por lo menos hay que esperar cuatro años para recomponernos porque nos va a ganar la consulta”.

Escuche aquí la entrevista: