Fajardo propone que se prohíban encuestas un mes antes de elecciones presidenciales

Sergio Fajardo, candidato presidencial por la Coalición Centro Esperanza, dijo que pretender que la carrera a la Presidencia ya se acabó “es un error político”, esto, al referirse a los resultados de las últimas encuestas de intención de voto, que lo dejan debajo de Gustavo Petro, Federico Gutiérrez y Rodolfo Hernández.

Según la encuesta Invamer , Petro continúa punteando en la intención de voto con 43,6%, seguido Fico (26,7%) y Hernández (13,9%) y, esta vez, Fajardo obtuvo 6,5%, una caída que no comparte. Aseguró que las encuestas internas que hace su campaña arrojan resultados diferentes.

“Personalmente tengo muchas dudas. Siempre he sido muy respetuoso con las encuestas y he evitado referirme, pero nosotros tenemos unas internas y lo que estoy viendo no me suena, no me cuadra (…) Veo en los resultados unas cosas…”, mencionó en Mañanas BLU.

Según expresó Fajardo, con Petro y Federico Gutiérrez arriba, el país estaría mostrando “una polarización” que viene desde las elecciones de consulta del 13 de marzo, lo que también estaría cerrando "otras alternativas".

“Esa confrontación lleva a pretender cerrar otras alternativas. He pasado ya por este escenario antes, pero lo que he visto es una tendencia a la polarización en múltiples escenarios del país. Las otras encuestas que he visto no se ajustan a estas cosas que están apareciendo”.

Por eso, propuso no realizar encuestas en el último y decisivo mes de cara a las elecciones, pues estas “influyen en la opinión” de muchas personas que aún no tienen claro por cual candidato votar.

“No dejan sacar encuestas las dos últimas semanas porque en principio influye la opinión. De hecho, yo estoy pensado por qué no las prohíben desde un mes antes si ese es el sentido”, puntualizó.

Acercamientos con Rodolfo Hernández, ¿qué pasó?

“Yo he hablado con Rodolfo en múltiples oportunidades, pero hoy en lo que estoy es trabajar con toda la intensidad para llegar hasta el final. Podemos conversar en algún momento, pero ahora, concentrado totalmente en mi campaña; Rodolfo estará concentrado en la suya”.