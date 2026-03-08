Hasta qué hora hay cierres y desvíos en Bogotá por elecciones este domingo 8 de marzo

Este domingo 8 de marzo los colombianos se levantaron teniendo en mente que debían votar, por lo cual, muchos cumplieron con su derecho desde muy temprano y otros se tomaron el tiempo y asistieron en horas de la tarde. Las urnas abrieron sus puertas desde las 8:00 a. m. y cerraron a las 4:00 p. m.

Para esta primera jornada electoral de 2026 estaban habilitados más de 40 millones de ciudadanos, quienes eligieron el nuevo Congreso que legislará durante el periodo 2026-2030; y votaron en las consultas interpartidistas para escoger a algunos de los candidatos que irán a primera vuelta presidencial.

En Bogotá, con el fin de permitir el desarrollo de las elecciones, la Secretaría de Movilidad informó el cierre de algunas vías de la ciudad que cuentan con mayor número de puestos de votación como Corferias, la plaza de Bolívar, entre otros.



Hasta qué hora hay cierres y desvíos en Bogotá por elecciones

Uno de los puntos que tuvo mayor flujo de personas fue Corferias, pues allí también asistieron los ciudadanos que no contaban con puesto de votación asignado. Los cierres programados en este lugar se llevaron a cabo entre la carrera 33 y carrera 44 y entre la avenida Américas y calle 26, con acceso controlado a los residentes del sector.

El acceso para los votantes a las instalaciones de Corferias fue habilitado sobre la carrera 40 y el arco de la carrera 33.



Los cierres en la zona irán desde las 3:00 p. m. del 8 de marzo hasta la 1:00 p. m. del 9 de marzo, las vías donde rige la medida son las siguientes:



Cierre de la calzada Norte de la Avenida la Esperanza entre la Av. de las Américas hasta la Carrera 40 (Av.. Pedro León Trabuchi).

Cierre total Calle 25 entre las Carrera 37 y Carrera 40 (Av. Pedro León Trabuchi).

Cierre total de la Carrera 37 entre la Av. Esperanza y Calle 25.

Cierre total de la Carrera 40 calzada oriental entre la Av. Américas y Calle 25.

Por otro lado, en la plaza de Bolívar se autorizaron cierres en las vías ubicadas en inmediaciones de la plaza y la Alcaldía de Bogotá, desde las 6:00 p. m. del 7 de marzo hasta las 8:00 p. m. del 8 de marzo. Las vías son las siguientes:



La carrera 8 entre calle 12B y calle 10.

La calle 10 y carrera 9 entre calles 12B y calle 10.

Otros lugares con cierres viales en Bogotá

De acuerdo con la Registraduría Nacional, hubo otros lugares que requirieron de cierres viales debido a la instalación de los puestos de votación. Movilidad autorizó la medida y en conjunto con la Policía Nacional, se llevaron a cabo en estos sitios:

