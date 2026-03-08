Hasta qué hora hay cierres y desvíos en Bogotá por elecciones este domingo 8 de marzo

Este domingo 8 de marzo los colombianos se levantaron teniendo en mente que debían votar, por lo cual, muchos cumplieron con su derecho desde muy temprano y otros se tomaron el tiempo y asistieron en horas de la tarde. Las urnas abrieron sus puertas desde las 8:00 a. m. y cerraron a las 4:00 p. m.
Para esta primera jornada electoral de 2026 estaban habilitados más de 40 millones de ciudadanos, quienes eligieron el nuevo Congreso que legislará durante el periodo 2026-2030; y votaron en las consultas interpartidistas para escoger a algunos de los candidatos que irán a primera vuelta presidencial.
En Bogotá, con el fin de permitir el desarrollo de las elecciones, la Secretaría de Movilidad informó el cierre de algunas vías de la ciudad que cuentan con mayor número de puestos de votación como Corferias, la plaza de Bolívar, entre otros.
Hasta qué hora hay cierres y desvíos en Bogotá por elecciones
Uno de los puntos que tuvo mayor flujo de personas fue Corferias, pues allí también asistieron los ciudadanos que no contaban con puesto de votación asignado. Los cierres programados en este lugar se llevaron a cabo entre la carrera 33 y carrera 44 y entre la avenida Américas y calle 26, con acceso controlado a los residentes del sector.
El acceso para los votantes a las instalaciones de Corferias fue habilitado sobre la carrera 40 y el arco de la carrera 33.
Los cierres en la zona irán desde las 3:00 p. m. del 8 de marzo hasta la 1:00 p. m. del 9 de marzo, las vías donde rige la medida son las siguientes:
- Cierre de la calzada Norte de la Avenida la Esperanza entre la Av. de las Américas hasta la Carrera 40 (Av.. Pedro León Trabuchi).
- Cierre total Calle 25 entre las Carrera 37 y Carrera 40 (Av. Pedro León Trabuchi).
- Cierre total de la Carrera 37 entre la Av. Esperanza y Calle 25.
- Cierre total de la Carrera 40 calzada oriental entre la Av. Américas y Calle 25.
Por otro lado, en la plaza de Bolívar se autorizaron cierres en las vías ubicadas en inmediaciones de la plaza y la Alcaldía de Bogotá, desde las 6:00 p. m. del 7 de marzo hasta las 8:00 p. m. del 8 de marzo. Las vías son las siguientes:
- La carrera 8 entre calle 12B y calle 10.
- La calle 10 y carrera 9 entre calles 12B y calle 10.
Otros lugares con cierres viales en Bogotá
De acuerdo con la Registraduría Nacional, hubo otros lugares que requirieron de cierres viales debido a la instalación de los puestos de votación. Movilidad autorizó la medida y en conjunto con la Policía Nacional, se llevaron a cabo en estos sitios:
|LOCALIDAD
|NOMBRE DEL PUESTO
|DIRECCIÓN
|DÍA INICIO
|HORA INICIO
|DÍA FINAL
|HORA FINAL
|Usaquén
|Canaima
calle 195 entre carreras
18 y 19
|7/03/2026
|08:00 p.m.
|8/03/2026
|08:00 p.m.
|Chapinero
|Chico Norte
|Tranv 17 entre calles 100 y 98 sentido oriente
|8/03/2026
|5:00 a.m.
|8/03/2026
|08:00 p.m.
|Chapinero
|Chico reservado
|Carrera 10 como es desde la calle 96 hasta la calle 97, ambos sentidos
|8/03/2026
|5:00 a.m.
|8/03/2026
|08:00 p.m.
|Usme
|Usminia
|Carrera 5 entre la diagonal 102 bis sur y calle 103A sur
|7/03/2026
|06:00 p.m.
|8/03/2026
|08:00 p.m.
|Usme
|Danubio Azul
|calle 56A sur entre las carreras 3, 3c, desde la diag 57 sur hasta 56 sur
|7/03/2026
|06:00 p.m.
|8/03/2026
|08:00 p.m.
|Usme
|Villa Hermosa
|carrera 6F entre la calle 97d sur y calle 97f sur
|8/03/2026
|5:00 a.m.
|8/03/2026
|08:00 p.m.
|Bosa
|La estación
|Carrera 78, entre las calles 60A Sur y Calle 63
|7/03/2026
|06:00 a.m.
|8/03/2026
|08:00 p.m.
|Fontibón
|Registraduría Auxiliar
|Cra 103A desde la calle 17 hasta la Calle 18 y la calle 17A con cra 103A
|8/03/2026
|6:00 a.m.
|8/03/2026
|07:00 p.m.
|Fontibón
|San Pedro
|Calle 17A desde la Carrera 100 hasta la Carrera 98
|8/03/2026
|5:00 a.m.
|8/03/2026
|08:00 p.m.
|Fontibón
|Santa Teresa
|Calle 19 desde la Carrera 99 hasta la Carrera 98.
|7/03/2026
|06:00 p.m.
|8/03/2026
|08:00 p.m.
|Fontibón
|Cacique Hyntiba
|Carrera 99 entre Calle 17A hasta la Calle 20
|8/03/2026
|5:00 a.m.
|8/03/2026
|08:00 p.m.
|Suba
Parque Fundacional
de suba
Carrera 90 desde calle 146b a Calle 147
Carrera 91 desde calle 146b a Calle 147
Calle 147 desde Carrera 90 a Carrera 92
Calle 146 c – BIS desde Carrera 90 a Carrera 92
|7/03/2026
|06:00 p.m.
|8/03/2026
|08:00 p.m.
|Suba
|La Toscana Lisboa sede B
|Carrera 151 desde Calle 132d a calle 132 BIS
|8/03/2026
|5:00 a.m.
|8/03/2026
|08:00 p.m.
|Teusaquillo
|Imprenta Nacional
|Calle 24 Bis Carrera 66 hasta la calle 24 bis, cra 67 entrada casa de la moneda
|7/03/2026
|8:00 a.m.
|8/03/2026
|23:59
|Mártires
|Veraguas
|Calle 5A entre carreras 26A y 27
|8/03/2026
|5:00 a.m.
|8/03/2026
|08:00 p.m.
|Mártires
|Salón comunal Santa Isabel
|Carrera 29B entre calles 1F y calle 1D bis
|8/03/2026
|5:00 a.m.
|8/03/2026
|08:00 p.m.
|Mártires
|El castillo de las artes
|Cierre de la calle 23 entre la Av. Caracas y la carrera 15
|8/03/2026
|5:00 a.m.
|8/03/2026
|08:00 p.m.
|Puente Aranda
|La asunción
|Cra 32 #1d-21
|8/03/2026
|6:00 a.m.
|8/03/2026
|19:00
|Ciudad Bolívar
|Estrella del sur
|Calle 74A sur la cual colinda con la carrera 18 y la carrera 18A
|8/03/2026
|5:00 a.m.
|8/03/2026
|08:00 p.m.
|Ciudad Bolívar
|San Francisco
|Carrera 21 desde la calle 66 sur
|8/03/2026
|3:00 a.m.
|8/03/2026
|11:00 p.m.
|Ciudad Bolívar
|Paraíso
|Carrera 27 b con calle 71c bis a sur
|8/03/2026
|3:00 a.m.
|8/03/2026
|11:00 p.m.
|Ciudad Bolívar
|Estrella del sur
|Calle 74 a sur entre carrera 18 y 18a
|7/03/2026
|10:00 p.m.
|8/03/2026
|11:00 p.m.