Roy Barreras, senador del Pacto Histórico , anunció desde su cuenta de Twitter que guardará silencio por lo que resta de la contienda electoral para no afectar la campaña del candidato a la presidencia, Gustavo Petro.

Lo anterior ante el reciente escándalo por cuenta de los denominados 'Petrovideos' que fueron publicados esta semana, en los que se observa la estrategia que planteó el Pacto de cara a las elecciones presidenciales, y en los que Barreras aparece como actor principal.

"A los medios de comunicación que amablemente me han ofrecido sus espacios, gracias. Pero me aislo totalmente estos últimos días de campaña para no seguir siendo usado como flanco de ataque contra @petrogustavo, un hombre bueno y transparente que gobernará a Colombia para bien”, expresó el congresista en esta red social.

En varios de los videos que se han conocido, se vio al senador Barreras refiriéndose a la estrategia del Pacto Histórico de atacar y desacreditar a los excandidatos Alejandro Gaviria, Sergio Fajardo y Federico Gutiérrez, para ganar la contienda electoral.

Por el contenido de esos videos, algunos sectores interpusieron denuncias buscando sanciones contra esta colectividad, con miras a los comicios del próximo domingo 19 de junio.

