¿En riesgo la relación de Colombia y EE.UU. por militarización en frontera con Venezuela?

Crece la tensión en Venezuela por la llegada de buques de la Fuerza Armada de Estados Unidos a sus costas, esto con el objetivo de controlar y apoyar en la lucha contra los grupos armados ilegales en la región, entre esos el Cartel de Los Soles en donde el Gobierno Trump ha puesto de líderes a miembros del régimen Maduro, como Diosdado Cabello y el propio mandatario venezolano.

El que se pronunció sobre esto y rechazó una posible invasión de soldados estadounidense en territorio venezolano fue el presidente Gustavo Petro, quien, a través de su cuenta de X, confirmó que solicitó ampliar la presencia de militares colombianos en frontera con Venezuela por el Catatumbo, movimiento que no agradó desde EE.UU: “Los gringos están en la olla si piensan que invadiendo Venezuela resuelven su problema, (y con eso) meten a Venezuela en el caso de Siria, solo que con el problema de que arrastran a Colombia”, dijo.

“Lo primero es que es sorprendente hable de la región del Catatumbo, Norte de Santander. Esa región al comienzo de año sufrió el desplazamiento forzado más grande en los últimos 30 años en el país (…) Sorprende el presidente con esta situación con la frontera con Venezuela con la presencia de buques americanos, todo lo que viene haciendo Maduro, ahora sí reaccione para reforzar el dispositivo militar en la frontera y no lo hizo para asegurarle la vida, el retorno de tanta que viene sufriendo”, detalló sobre la situación el general (r) Jorge Mora, excomandante de la Octava División del Ejército, excomandante de Fuerzas Especiales y exjefe de Inteligencia de las Fuerzas Militares, en diálogo en Mañanas Blu con Camila Zuluaga.

¿Esto pone en riesgo la relación con Estados Unidos?

Según el excomandante, sí, pues se ve como un acto "irresponsable" porque es intermediar en un conflicto que no le corresponde a todo un país y en especial cuando se encuentra enfocado en Venezuela, no poniendo en riesgo la Nación.

“El ELN y lo podemos mirar el dispositivo que tiene en la frontera de Venezuela, está mirado como la primera línea de defensa del régimen de Maduro. Pero militarmente lo vería como el control como una vía de pliegue o de escape porque la presión se ejerce sobre el mar Caribe, pero recordemos que esa que se hace, que, se supone, contra el narcotráfico y todo lo que representa el Cartel de los Soles están en cabeza del dictador Maduro. Lo que hace el presidente es respaldar a un Gobierno ilegitimo, un Gobierno donde su dictador es catalogado de un cartel narcoterrorista del principal aliado militar de la historia de Colombia: Estados Unidos”, detalló.

“No hay coordinación, es lo que quieren mostrar”

Aunque algunos consideran que la decisión del presidente Petro va con el objetivo de mitigar el impacto del narcotráfico en la región, según Mora, esto no sería así y archivos de Inteligencia demostrarían que antes no se hizo algo y que el Cartel de los Soles sí sería una realidad.

“Una cosa es lo que quieren mostrar y justificar la presencia de tropas de lado a lado, la otra es la realidad de lo que representa el ELN que maneja el control del narcotráfico y, allí, la tragedia que tuvo el Catatumbo y Norte de Santander a inicio de año (…) Todo ha sido como un acelerante a esos deseos expansionistas”, puntualizó.