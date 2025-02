Experto: "Pese a llamado de Petro a regular la IA en el mundo, no hay avances en Colombia

Desde la Cumbre Mundial de Gobiernos 2025 en Dubái, el presidente Gustavo Petro le hizo un llamado al mundo: hay que regular la inteligencia artificial y hacerlo pronto. Petro propuso la creación de "un poder público mundial, global, multilateral en el sentido de que admita la diversidad para regular la IA o si no la IA avasallará a la humanidad".

El problema es que su propio Gobierno no está avanzando prácticamente nada en materia de regulación sobre inteligencia artificial ni sobre su impacto en el mundo del trabajo.

"Es importante prever que no se ha sentado el Gobierno a tratar de regular la inteligencia artificial en el entorno de las posibles afectaciones en las relaciones laborales, porque hay que pensar, si bien es cierto que hay una evolución y puede haber uso de esas tecnologías, también hay que pensar en el humano. En este caso, nos vamos a hablar de inteligencia artificial que es un trabajador en este momento, ¿cómo podrá ser protegido en algún momento? ¿Qué beneficio podrá tener, por ejemplo, un empleador por uso de la mano de obra y no de la inteligencia artificial ? Debe haber algo en particular, porque obviamente la inteligencia prácticamente va a ser una herramienta 100% sin costo, de ningún tipo, no se va a incapacitar, no se va a enfermar, hay que prever todas esas cosas a futuro", explicó el director del área de derecho laboral del consultorio jurídico de la Universidad del Rosario, Javier Almanza.

Ni siquiera la reforma laboral en curso aborda explícitamente el problema del desarrollo de la IA La única referencia similar es la que existe a la automatización con referencias en artículos según los cuales una compañía tendrá que darle a sus trabajadores oportunidades de reconversión laboral en ese contexto.

Publicidad

Hasta el momento, la justicia tampoco ha abordado el impacto de la IA en las relaciones entre empleadores y trabajadores, lo más cercano han sido los fallos sobre plataformas digitales de reparto de domicilios.

Las perspectivas sobre la evolución de la IA pueden parecer desalentadoras para muchos.

Un estudio de Fedesarrollo apunta a que seis de cada 10 oficios en Colombia están en riesgo de desaparecer por automatización y en ese sentido sugirió la necesidad de reforzar las habilidades de comunicación y socialización.

"El efecto de la IA es aumentar la productividad del trabajo y de la economía. Esto quiere decir también que si aumenta la productividad de la economía y del trabajo, se abren nuevas oportunidades de trabajo en nuevas ocupaciones, ¿sí? Entonces, lo que se va a perder por este grupo de trabajadores, que sí que definitivamente serán desplazados por la inteligencia artificial, en parte se debería recuperar con las mejoras en productividad que gana un mercado de trabajo y que gana una economía", explicó el director del observatorio laboral de la Universidad Externado de Colombia , Stefano Farné.

Publicidad

Farné cree que algunos empleos sí definitivamente desaparecerán, pero en su mayoría los trabajadores tendrán que aprender a usar la IA como hoy usan el computador.