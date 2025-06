Expresidente César Gaviria: “La ‘Constitución Petro’ se hará para ejecutar el pacto de La Picota”

En una carta publicada en sus redes sociales, el expresidente César Gaviria Trujillo arremetió contra el presidente Gustavo Petro, acusándolo de “romper el orden constitucional” y de recurrir a “organizaciones criminales” como aliados en su plan de convocar una Asamblea Constituyente por fuera de los mecanismos establecidos en la Constitución de 1991.

El pronunciamiento se dio apenas 48 horas después del polémico acto político en Medellín, donde desde una tarima en la Plaza de La Alpujarra, el mandatario fue acompañado por nueve cabecillas de estructuras criminales que operan en la ciudad en el marco de lo que ha llamado ‘Paz Urbana’ y que fueron excarcelados de la cárcel de Itagüí para la ocasión.

“Los colombianos observamos con profunda indignación la decisión del Presidente Petro de llamar a su lado un grupo de criminales, sacándolos de la cárcel para que lo acompañaran desde su tarima en una concentración política en la Alpujarra. Coincide este desprecio por el sufrimiento de las víctimas, con otro desafío abierto al orden constitucional y legal”, señaló Gaviria.

La crítica central del líder liberal se enfoca en la intención del Gobierno de avanzar en la convocatoria de una Asamblea Constituyente sin seguir el proceso institucional previsto en el artículo 376 de la Constitución. Gaviria denunció que Petro ahora busca imponer una “papeleta improvisada” durante los próximos comicios, luego del fracaso del Decreto 0639 de 2025, que fue suspendido en una medida cautelar proferida por el Consejo de Estado.

El presidente Gustavo Petro anuncia papeleta para convocar Asamblea Nacional Constituyente Foto: Presidencia

“Suponemos que la Constitución Petro se hará con una papeleta para ejecutar el pacto de La Picota, evidenciado de manera vergonzosa en la tarima de la Alpujarra este fin de semana en Medellin [...] El verdadero propósito de esta propuesta es sustituir la estrategia electoral de la fallida consulta. Petro quiere convertir la figura de la constituyente en el eje de una campaña anticipada y polarizante”, agregó el exmandatario, al advertir que el objetivo no sería una reforma democrática, sino el cumplimiento de compromisos adquiridos con estructuras criminales.

Gaviria fue más allá al afirmar que el presidente Petro tiene una visión autoritaria del poder y que pretende gobernar por encima del Congreso, de las Cortes y de la oposición: “Se concibe a sí mismo como El Supremo, sin límites que deba respetar”.

En su declaración, también hizo un llamado a todas las fuerzas políticas y sociales a cerrar filas en defensa del orden constitucional: “El país debe estar alerta: no podemos permitir que, en su condición de presidente saliente, Gustavo Petro busque convocar una Asamblea Constituyente. La historia ya nos ha enseñado que lo que separa a la democracia de la dictadura es la forma y el motivo con que se reforman las constituciones”.

El expresidente concluyó su mensaje advirtiendo que cualquier intento por cambiar la Constitución sin respetar los procedimientos legales no solo es ilegítimo, sino que debe ser detenido por las instituciones y la ciudadanía: “El Estado Social de Derecho no se negocia, mucho menos con criminales. No se elude, con argucias improvisadas. Se respeta”.