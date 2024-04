Fiscal de la CPI llega a Colombia este miércoles, se reunirá con el presidente de la JEP

El fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, llegará a Colombia este miércoles 24 de abril, tras su visita a Venezuela, que empieza este lunes 22 de abril. Khan se reunirá con el presidente de la JEP, magistrado Roberto Vidal, y el viernes irá al departamento de La Guajira, a un acto de reconocimiento temprano de responsabilidad de un grupo de militares con una comunidad Wayuú, por un caso de ejecuciones extrajudiciales.

En los últimos meses, el presidente de la JEP se ha reunido con Khan en diferentes ocasiones, una de ellas en La Haya, Países Bajos, y, allí, se habló sobre la posibilidad de lograr un trabajo conjunto y coordinado entre ambos organismos. Posteriormente, Khan visitó Colombia y también se reunió con el presidente de la JEP y diferentes funcionarios del Gobierno, incluido el presidente Gustavo Petro.

El fiscal Karim Khan, en ese momento, se refirió a la posibilidad de que la CPI investigue las revelaciones que hizo el exjefe paramilitar Salvatore Mancuso, descartando la posibilidad por el momento.

“Hay unos caminos claros para que haya justicia y rendición de cuentas y nosotros como tribunal de última instancia entramos solo cuando se determina que el país no está dispuesto o no puede hacerlo y cuando yo cerré el examen preliminar en 2021 eso implicaba de por sí una felicitación para Colombia, que no son ustedes un Estado fallido, sino que tienen jueces brillantes”, señaló Khan.