Impresionante relato de conductor a quien el Clan del Golfo le quemó la tractomula en Valdivia

Luego de que el Clan del Golfo anunciara un “paro armado” en el país como respuesta a la extradición a Estados Unidos de Dairo Antonio Úsuga, alias ‘Otoniel’, se han registrado varios ataques y quema de buses y tractomulas en algunas regiones.

En uno de estos hechos fue quemada la tractomula del transportador Jaime Osorio, quien narró en Mañanas BLU cómo un grupo de hombres lo abordó en la noche de este jueves en Valdivia, Antioquia , y lo amenazaron para que atravesara la mula sobre la vía; llevaba una carga de pulpa de fruta congelada.

“Lo que quedó fue prácticamente el cabezote (…) Tenía la mula en el parqueadero cuando bajaron, no sé de dónde salieron. Me dijeron que atravesara la mula por las buenas o por las malas. Me dijeron que me bajara y les diera las llaves, me retiré y fue ahí cuando escuché la explosión, la quemaron”.

Señaló que los hombres estaban vestidos de civil y que eran “ paramilitares del Clan del Golfo ”. Además, comentó que le aseguraron que “eso era por la extradición de ‘Otoniel’”, nada más.

Osorio detalló que, antes del acto terrorista, “no había recibido amenazas” y por eso siguió su recorrido normal hasta que lo detuvieron y le dijeron “que era una retaliación por lo de ‘Otoniel’.

Por otro lado, la situación en tensa en la región Caribe. Durante la noche de este jueves fueron incinerados cinco vehículos: uno en Chiriguaná, uno en Aguachica y tres más en Bosconia.