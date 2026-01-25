Intensifican operativos de control de ruido: el nivel máximo permitido para evitar duras sanciones

Los ruidos normales del día a día a veces pueden llegar a convertirse en contaminación auditiva. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), una contaminación excesiva de sonido o ruido es capaz de alterar las condiciones ambientales normales si supera los límites saludables de 65-70 decibeles (dB).

Durante el día, la principal causa es el tráfico vehicular, aéreo, obras y actividades industriales. Estos ruidos generan graves alteraciones a la salud humana como:



Insomnio.

Estrés.

Pérdida auditiva.

Altera el comportamiento animal.

Intensifican operativos de control de ruido

Frente a esto, la Corporación Autónoma Regional (CAR) recibió denuncias de ciudadanos por contaminación auditiva en Chiquinquirá; allí llevó a cabo operativos de control de ruido.

Los funcionarios emplearon equipos especializados para poder medir los decibeles. Como resultado, se efectuaron ocho monitoreos a establecimientos tipo discoteca y a un equipo de ordeño.

Del total de las evaluaciones, solo un establecimiento cumplió con la norma; cuatro superaron los niveles permitidos, dos se ubicaron en el límite máximo y uno arrojó un resultado indeterminado, debido a que el ruido de fondo exterior era superior al generado por la fuente evaluada.



Según la CAR, las mediciones se ejecutaron en dos fases, la primera con el establecimiento funcionando normalmente y la segunda con las fuentes sonoras apagadas para registrar el ruido generado por el ambiente.

De igual forma, la corporación manifestó que los operativos fueron hechos por las constantes quejas de la comunidad. En este sentido, varios de los sitios evaluados ya presentan expedientes y, tras los nuevos hallazgos, “se han iniciado indagaciones preliminares que podrían derivar en sanciones ambientales definitivas”.



¿Cuál es el nivel máximo de ruido permitido para evitar duras sanciones?

La Resolución 0627 de 2006 establece la norma nacional de emisión de ruido y ruido ambiental, definiendo los estándares máximos permitidos en decibeles según el uso del suelo (residencial, comercial, industrial) y la jornada (diurna 7:00 a. m. - 9:00 p. m., nocturna 9:00 p. m. -7:00 a. m.) para proteger la salud y la tranquilidad pública.

En ese sentido, los niveles máximos permitidos en zonas residenciales, el límite es 55 dB de día y 50 dB de noche, mientras que en zonas comerciales (bares/restaurantes) es de 70 dB de día y 60 dB de noche.

Aquellos establecimientos que infrinjan la norma, las autoridades competentes impondrán las medidas preventivas y sancionatorias a que haya lugar, “de conformidad con el artículo 85 de la ley 99 de 1993 y sus disposiciones reglamentarias, o las que las modifiquen o sustituyan, sin perjuicio de las demás acciones a que hay lugar”, menciona la resolución en el Artículo 29.