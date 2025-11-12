La 'Danza de las Mansiones': la investigación y denuncias de corrupción de Camilo Enciso

El escándalo que envuelve al ministro del Interior, Armando Benedetti, se intensifica tras las revelaciones del investigador y exsecretario de Transparencia, Camilo Enciso, quien ha estado denunciando una serie de transacciones inmobiliarias y políticas bajo el título "La danza de las mansiones". La controversia se centra en el origen de los fondos utilizados por Benedetti para adquirir y ocupar propiedades de lujo, un tema que, según expertos, apunta a un posible enriquecimiento ilícito y a la "captura del Estado".

Las dos propiedades protagonistas de la investigación

La investigación se complica por la existencia de al menos dos propiedades clave que son objeto de escrutinio.

1. La Casa de Lagos de Caujaral: Es el domicilio actual del ministro, un condominio de lujo en Barranquilla, donde recientemente se llevó a cabo una diligencia judicial ordenada por la magistrada Cristina Lombana de la Corte Suprema de Justicia.



2. La Mansión de Puerto Colombia: Esta casa es la que da origen a la investigación por enriquecimiento ilícito. Benedetti compró esta propiedad con un préstamo de 3.600 millones de pesos que recibió de Euclides Torres. Sin embargo, la escritura de venta solo registra un precio de 1.500 millones de pesos, lo que lleva a cuestionar qué sucedió con los 2.100 millones de pesos adicionales y si se incurrió en delitos de falsedad que podrían tener implicaciones tributarias o electorales.

Camilo Enciso ha señalado que la adquisición de estas propiedades está vinculada a un patrón de uso de poder político para beneficiar al sector privado. Euclides Torres, quien prestó el dinero para la mansión de Puerto Colombia.

La reciente diligencia judicial en la casa de Caujaral generó una fuerte reacción por parte de Benedetti, quien lanzó insultos y calumnias contra la magistrada Cristina Lombana. Camilo Enciso ha criticado esta actitud, considerándola una "evidente conducta que avanza en la línea de la obstrucción a la justicia" y un irrespeto al principio de división de poderes. Aunque el ministro tiene derecho a oponerse a las decisiones judiciales mediante su abogado, no puede utilizar su investidura para atacar las decisiones judiciales.

Publicidad

Escuche aquí la entrevista: