“La exministra no firmó esos contratos”: abogado de María Isabel Urrutia tras imputación de Fiscalía

La Fiscalía General de la Nación imputó hace varios días el delito de contratos sin cumplimiento de requisitos legales a María Isabel Urrutia, quien fue ministra del Deporte hasta hace tres meses. De acuerdo con el organismo acusador, al parecer, amplió de manera abrupta la duración de 106 contratos de prestación de servicios y apoyo a la gestión después de que le pidieran la renuncia.

De acuerdo con la Fiscalía, la exministra ordenó la terminación de estos 106 contratos de "manera subjetiva y selectiva", luego de que el presidente de la República, Gustavo Petro , le pidiera públicamente la renuncia el 28 de febrero de este año.

“Cada uno de los contratistas que suscribió el acta de terminación anticipada argumentó motivos personales, situación que no correspondería a la realidad porque días después y por instrucción de la entonces ministra fueron contratados nuevamente, pero por un término de ejecución mayor, que se extendía hasta el 31 de diciembre de 2023”, indicó la Fiscalía en un comunicado.

Tras la imputación, la Fundación Defensa de Inocentes informó que asumió la defensa judicial de la exministra y señaló que los abogados Daniel Caicedo y Juan Camilo Sanclemente probarán que “la exfuncionaria no incurrió en algún delito”.

“En primer lugar, la ministra no firmó esos contratos. Los ministros no firman contratos de prestación de servicios porque esas son funciones que están delegadas. Segundo, que lo que se hizo fue agilizar este tipo de contrataciones para que el Ministerio no sufriera ningún tipo de interrupción en su labor misional”, indicó el abogado penalista, Daniel Caicedo.

El proceso hasta ahora empezó y, según el abogado, será “largo y dispendioso”.

La Fundación Defensa De Inocentes @dfinocentes asumió la defensa de la Exministra de Deportes y gloria del deporte nacional, Dra María Isabel Urrutia. Reafirmamos su transparencia en el ejercicio de su cargo y su total inocencia del cargo imputado por la @FiscaliaCol . pic.twitter.com/YlV6XrVEOE — DCaicedoAbog (@AbogCaicedo) June 20, 2023

La exministra María Isabel Urrutia no aceptó el cargo imputado por el ente acusador e irá a juicio.