No activar

MinSalud insiste todos los días: Duque revela por qué no se ha vacunado contra el COVID “Yo tengo esa discusión con el señor ministro de salud, yo siempre he dicho, yo quiero esperar mi turno, pero el ministro todos los días me insiste: vacúnese presidente, vacúnese, vacúnese”, dijo Duque sobre aplicarse la dosis contra el COVID-19.