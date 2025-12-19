“Navidad con propósito”: Policía alerta por aumento de viajes y llama a la prudencia en carreteras

Solo restan dos semanas para que finalice 2025, una época en la que se incrementa de manera significativa la movilidad por las carreteras del país. Durante este fin de semana se espera el mayor número de desplazamientos hacia distintos destinos turísticos de Colombia, por lo que la Policía de Tránsito entregó una serie de recomendaciones para los conductores que planean viajar y despedir el año junto a sus familias.

Trancones en fin de año Foto: Twitter @JFagudelo

La general Susana Blanco, directora de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional, alertó que más de 3,5 millones de vehículos se movilizarán por las carreteras del país durante las festividades de fin de año y reiteró que el exceso de velocidad sigue siendo la principal causa de siniestros viales.



Tenga en cuenta esto si va a viajar durante este fin de año

En diálogo con Mañanas Blu 10:30, la oficial explicó que la movilidad en Navidad se comporta como un puente festivo, con alta congestión hacia municipios de Cundinamarca y Boyacá, impulsada por el turismo y los alumbrados. Por eso, recomendó planear los desplazamientos con anticipación, salir en horarios escalonados y consultar el estado de las vías a través del numeral 767.

Alumbrados de Rionegro, Antioquia, 2025. Foto: Alcaldía de Rionegro.

Blanco insistió en que el mensaje para estas fechas es una “Navidad con propósito”, que implica no exceder los límites de velocidad, no conducir bajo efectos del alcohol, usar siempre el cinturón de seguridad —incluidos los niños— y portar la documentación del vehículo al día. “Lo importante es que al terminar estas fechas la familia esté completa”, subrayó.

Sobre las sanciones más frecuentes, indicó que el mal parqueo encabeza el listado de comparendos en temporada decembrina, con más de 27.000 casos registrados y multas que rondan los 600.000 pesos. A esto se suman infracciones por no contar con revisión técnico-mecánica, circular sin SOAT o movilizarse en carriles y horarios restringidos.



Finalmente, la general advirtió que las imprudencias más comunes —como adelantar en curva o conducir a alta velocidad— reflejan una falta de empatía en la vía y recordó que los peatones siguen siendo la población más vulnerable. “El mejor regalo es regresar bien a casa”, concluyó.

