“No se puede construir una paz total con improvisaciones”: gobernador del Quindío

En una declaración conjunta, los gobernadores de los 32 departamentos del país solicitaron al presidente Gustavo Petro que considerar la posibilidad de relevar al ministro del Interior, Luis Fernando Velasco.

Este pedido surgió como respuesta a las expresiones de Velasco, quien altamente criticado por los gobernadores por sus declaraciones, las que han calificado como irrespetuosas por llamarlos “hipócritas”.

Roberto Jairo Jaramillo, gobernador de Quindío , habló en Sala de Prensa Blu, con Juan Roberto Vargas, sobre la situación de seguridad y las quejas que han elevado por este tema al Gobierno y su gabinete.

Jaramillo, además presidente de la Federación de Departamentos, se mostró molesto e indignado por las palabras del ministro de Interior y aseguró que desde las regiones les es difícil hablar en esos términos.

“Las denuncias que hemos hecho son reales, están validadas por los medios de comunicación, por la ONU, por la Defensoría del Pueblo, registrado por el mismo ministro de Defensa, esto no es una pataleta. Si esto incomoda al ministro, que incomode porque estamos incómodos todos los ciudadanos y nosotros estamos maniatados porque nos están reclamando, pero vemos cada vez más desangramiento, más extorsiones, más secuestro, más reclutamiento, más carrobomba y la única respuesta que hemos tenido es que somos unos hipócritas… Nosotros no tenemos con quien comunicarnos, no puede ser que nuestra comunicación con el presidente sea a través de las redes sociales”, indicó.

El mandatario regional fue enfático señalar que los problemas de orden público no dan espera ni se puede hacer de manera pausada, aludiendo a declaraciones del jefe de cartera.

“No tenemos ni el teléfono de él ni alguien cercano a él se ha dignado a decirnos venga le vamos a pasar al presidente para ver que es lo que está pasando, entonces queda uno como que si hay molestias las podemos resolver, soy un hombre conciliador, no soy de conflictos ni de pelea, pero hoy sí soy la voz de las regiones, molesto decepcionado y abandonado y el clamor que han hecho los gobernadores es completamente válido”, señaló

“No se puede construir una paz total con las improvisaciones, los vacíos que tiene y dónde no todos los actores están participando de lo que está pasando. No es posible que vayan a una región y no tengan ella cuenta el concepto de un gobernador que lleva tres años y medio en el cargo y que conoce de cerca las necesidades de su departamento…Queremos que la información que tenemos hace un año y, que está a disposición del Gobierno sea escuchada, no queremos respuestas de cambio climático, sino de seguridad”, reveló.

Finalmente, Jaramillo se refirió de lo alejado que está el presidente, según él, de los gobernadores y habló de las urgentes necesidades que se tienen en los diferentes departamentos del país en cuanto a la seguridad del país.

