“En Cauca, hasta ahora, la paz total fracasó”: exdefensor del Pueblo Carlos Negret

El departamento del Cauca en Colombia se encuentra sumergido en una profunda crisis debido al abandono del Estado y la violencia que se vive en la región. A pesar de los esfuerzos realizados por diferentes gobiernos y organismos para buscar soluciones, la situación parece no mejorar y la población sufre las consecuencias.

El Cauca es un departamento que, desafortunadamente, la paz total del señor presidente, por ahora, en lo que tiene que ver con el departamento, fracasó porque el modelo de negociación estaba sobre la base que la Mesa del Cauca y que este grupo era un grupo, una organización nacional con un ideario político, con un mando central. Pero realmente los ideales económicos impidieron que pudiera haber paz dijo Negret.

El departamento sido históricamente una región marcada por el conflicto armado y la presencia de grupos ilegales. A pesar de los intentos de negociación y paz, las estructuras criminales no han cesado sus actividades y continúan generando violencia y terror en la población.

Una de las principales problemáticas en el Cauca es la falta de inversión social. A pesar de contar con un potencial agropecuario importante, la falta de apoyo por parte del Estado ha llevado a que muchos campesinos se vean obligados a cultivar cultivos ilícitos como la coca o la marihuana. Esta situación es aún más preocupante debido a los altos índices de reclutamiento de niños y jóvenes en estos grupos criminales.

"Lo he dicho muchas veces y lo sigo diciendo y lo quiero decir, si no miramos el campo no habrá paz, el Cauca es un departamento eminentemente agropecuario. Si nosotros no volvemos los ojos al Cauca vamos a seguir con estos problemas", resaltó.

Grave atentado en Miranda, Cauca Foto: AFP y X @OctavioGuzmanGu

Publicidad

¿El Estado perdió el control en Cauca?

El control territorial por parte de las estructuras criminales ha generado un clima de miedo y zozobra en la población. El despliegue de fuerza pública ha sido insuficiente para garantizar la seguridad de los habitantes y el Estado ha perdido el control en algunas zonas del departamento. Negret se refirió a sí se perdió el control estatal en el departamento.

En algunas zonas, sí, sin lugar a duda, lo perdió... La inteligencia de la Policía y el Ejército no existe. Algo está pasando. Pero es que no puede ser que bajen desde las montañas de la cordillera más de veinte camionetas y nadie los vea o nadie diga nada. Nadie dice nada porque, como les digo, hay miedo y zozobra en muchas áreas del departamento del Cauca", concluyó.