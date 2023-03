”No hay posibilidad de negociación”: Petro reconoce que Clan del Golfo usa cese para fortalecerse

El presidente de la República, Gustavo Petro , arremetió contra el Clan del Golfo por lo que ha ocurrido en el paro minero del Bajo Cauca antioqueño en los últimos días.

El mandatario indicó que ese grupo armado ha sido el responsable de cortar el suministro de agua y, en general, de afectar a la población por los bloqueos y desmanes de los últimos días. Por eso señaló de forma contundente que esta organización ilegal no quiso avanzar hacia un sometimiento colectivo.

"El Clan del Golfo no fue capaz de dar el paso hacia un sometimiento colectivo a la justicia que se estaba preparando jurídicamente. Parece privilegiar más sus negocios y mantenerse en sus negocios y obviamente por ahí no hay una posibilidad de negociación. Hasta que eso no se vuelva voluntad política en el corazón de las personas que están en la ilicitud, entonces la paz tendrá esas dificultades", advirtió Petro.

Petro fue más allá y reconoció que el Clan del Golfo está usando el cese bilateral , decretado el pasado 31 de diciembre y que entró en vigencia el 1 de enero, para seguir fortaleciendo sus economías ilícitas. Y por ese camino seguir comprando armas y endureciendo su capacidad militar, lo cual va en contravía de lo que busca la paz total.

Publicidad

“Allí se mueve el Clan del Golfo para impedir que se les destruya sus dragas. Esa circunstancia ya demuestra un hecho contundente: usan (el Clan del Golfo) el cese al fuego para fortalecer la economía ilegal y eso no es posible porque si se va hacia la paz, la economía ilegal debe desmontarse progresivamente”, advirtió el jefe de Estado.

Por tal motivo enfatizó en que este mismo lunes habrá una reunión de alto Gobierno para evaluar el futuro del cese del fuego, que ya completa dos meses y medio en el decreto que firmó el presidente a finales de 2022.

#Atención El presidente @petrogustavo anuncia que en las próximas horas habrá una reunión para definir qué va a pasar con el cese del fuego firmado con el Clan del Golfo, después de lo ocurrido en el Bajo Cauca, cese que está vigente desde el 1 de enero. #VocesySonidos pic.twitter.com/xrCqHrBbhS — BluRadio Colombia (@BluRadioCo) March 13, 2023

Publicidad

Siga la señal en vivo de Blu Radio: