Pastrana reveló detalles de su retención en Angola: se enteró por medios de comunicación

El expresidente Andrés Pastrana fue víctima de un incidente inusual el jueves 13 de marzo en el aeropuerto de Luanda, capital de Angola, donde fue retenido durante cuatro horas sin explicación.

En entrevista con Recap Blu, el expresidente contó detalles sobre la situación que vivió, especialmente una curiosidad: se enteró de su retención por las noticias que se publicaron en los medios de comunicación.



La retención de Pastrana en Luanda

Las circunstancias fueron desconcertantes. Pastrana había llegado a Luanda para participar en un foro que enfrentaba los temas de autocracia y democracia. A las 6:15 de la tarde, cuando iba a salir el vuelo hacia la ciudad de Benguela, le retuvieron sus documentos durante más de cuatro horas. Sin embargo, 45 minutos antes de que esto ocurriera, ya había circulado la noticia de su detención, lo que planteó interrogantes sobre la transparencia de las acciones del Gobierno angoleño.

"¿Cómo es que 45 minutos antes de mi retención ya habían aparecido las noticias de que yo estaba retenido? Esto pues me llamó la atención porque yo voy con mi amigo en el carro, que además es el cónsul honorario de Colombia en Luanda, y le digo: 'Oiga, mire, aparece de que yo estoy aquí detenido en este país. Voy a enviarle un mensaje a mi familia para que no se preocupen'. Y 45 minutos después, cuando ya llego yo al aeropuerto al tema de migración es cuando, efectivamente, me detienen", detalló el expresidente colombiano.

Pastrana también relató una segunda curiosidad sobre lo sucedido. El presidente de Angola, João Lourenço, quien también es el mandatario de la Unión de la Unidad Africana, que defiende la libertad y la democracia, según el colombiano, actuó de manera contraria a lo que establece los estatutos de esa organización.



Pastrana estuvo encerrado en un cuarto

Primero el exjefe de Estado estuvo una hora de pie en la zona de migración, luego fue trasladado a un cuarto donde estaba solo durante más de cuatro horas, aunque no le quitaron el celular y así pudo comunicarse con su familia e, incluso, con periodistas de Colombia.

Publicidad

"Me tuvieron como una hora parado en frente a migración y no me decían absolutamente nada. Yo estaba parado frente a esas cabinas que hay donde les sellan a uno los pasaportes. El oficial me dijo: 'Usted no se puede mover de aquí. Quédese aquí'. Posteriormente me trasladaron de ahí a otro cuarto y a una sala mucho más grande donde al cabo de media hora llegaron miembros de la delegación que íbamos a participar en el foro de Bengala", relató en los micrófonos de Blu Radio.

Después, ya lo dejaron seguir su camino junto con los otros integrantes africanos que participarían en este foro.