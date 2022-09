Reversazo de Mintransporte: “No está confirmada la presencia de Maduro en reapertura de frontera”

Aunque en un principio se esperaba que el presidente Gustavo Petro y Nicolas Maduro estuvieran presentes para la reactivación del transporte de carga y aérea en la reapertura de la frontera entre Colombia y Venezuela , el ministro de Transporte, Guillermo Reyes, dio un reversazo y dijo que aún “no está confirmado” que el mandatario venezolano esté.

Según mencionó en Mañanas Blu, “está pendiente la confirmación del presidente Maduro o la vicepresidenta Delcy Rodríguez” para asistir a la reapertura, programada para el próximo 26 de septiembre. Sin embargo, aclaró que sí irá Petro.

Publicidad

“Lo que único que puedo ratificar, como ministro de Transporte, es que quien va a estar en la frontera es el presidente Gustavo Petro, él mismo nos dio la orden de hacer todo lo posible para que el tema funcione adecuadamente”, señaló.

Sobre la posible ausencia de Maduro, explicó que dependerá de los compromisos que este tenga para dicha fecha, esto, según le comunicó el ministro de Transporte de Venezuela, Ramón Celestino Velásquez, con quien ya trabajan en la hoja de ruta para ajustar los detalles de la reapertura.

“Estará el presidente Gustavo Petro, el tema del presidente Maduro, me aclaró el ministro de Transporte (de Venezuela) depende de los compromisos del presidente Maduro, pero él tiene la intención de estar allá, pero no puedo ratificar si estará o no”, recalcó el ministro Reyes.