"Si la gasolina llega a $18.000 nos vamos en masa a las calles": Hugo Ospina

El líder del gremio de los taxistas, Hugo Ospina, ratificó su posición en contra de la subida de los precios de la gasolina en el país, medida que tomará el Gobierno a partir de este primero de octubre; no aplica, aún, para diésel y ACPM.

Así, Ospina aseguró que, si no se llega a ningún acuerdo y el galón de gasolina alcanza los 18.000 pesos, se irán “en masa” a las calles. Además, dijo que no le importa la foto con el presidente Gustavo Petro, quien faltó a la reunión con el gremio, lo que quieren es definir y tomar acciones, según recalcó en Mañanas Blu.

“No hay ninguna luna de miel, el Gobierno nos invitó a un diálogo social y allí vamos a estar. Si el Gobierno de hoy a mañana me dice que el galón de gasolina va a quedar en 18.000 pesos, nosotros nos vamos en masa a las calles del país, eso sí que quede claro”.

Justamente, sobre el encuentro programado al que no fue Petro, comentó que no es lo importante, pues, añadió, el jefe de Estado “no conoce las leyes” del sector y el que lidera estos temas es el Ministerio de Transporte, en cabeza del ministro Guillermo Reyes.

“El señor presidente no es el que soluciona los problemas, el que soluciona los problemas de transporte es el ministro de Transporte y así lo hicimos saber a los compañeros (…) Por eso Petro lo delega. A mí la foto con el presidente no me preocupa, me preocupan son las acciones que tenemos que tomar”, agregó.

Por otro lado, Ospina arremetió contra las compañías de seguros y aseveró “el algoritmo que se está utilizando para cobrar el SOAT es un atraco a mano armada”.