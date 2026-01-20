En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Augusto Rodríguez
Juliana Guerrero
Profesor del Externado
EPS

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Nación  / Soldado murió tras caer de un camión militar en la vía Cajamarca – Ibagué

Soldado murió tras caer de un camión militar en la vía Cajamarca – Ibagué

El hecho ocurrió a la altura del puente ubicado en el ingreso al municipio de Cajamarca, cuando varios vehículos de carga militar avanzaban en caravana por este importante corredor vial.

Publicidad

Publicidad

Publicidad