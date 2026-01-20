Soldado murió tras caer de un camión militar en la vía Cajamarca – Ibagué

Un trágico accidente de tránsito se registró en la vía que comunica a Cajamarca con Ibagué, dejando como saldo la muerte de un soldado del Ejército Nacional que se movilizaba en un convoy militar.

El hecho ocurrió a la altura del puente ubicado en el ingreso al municipio de Cajamarca, cuando varios vehículos de carga militar avanzaban en caravana por este importante corredor vial del Tolima.

De acuerdo con información preliminar, el uniformado habría caído desde uno de los camiones en movimiento y posteriormente fue arrollado por otro automotor que hacía parte del mismo convoy, lo que le ocasionó la muerte de manera inmediata. Debido a la gravedad del impacto, no fue posible prestarle atención médica.

La víctima fue identificada como Pedro Manuel Parra Ávila, soldado adscrito a la Fuerza de Despliegue Rápido (FUDRA) de la Quinta División del Ejército Nacional, oriundo de la ciudad de Ibagué.



Al lugar del siniestro llegaron unidades de la Seccional de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional, quienes realizaron la inspección técnica al cadáver y adelantaron los actos urgentes correspondientes. Las autoridades continúan con las investigaciones para esclarecer las causas exactas del accidente y determinar si existieron fallas operativas o responsabilidades adicionales.