"Su palabra puede representar una amenaza": Petro sobre intimidación de Antonio García a periodistas

Enorme rechazo ha generado en redes sociales el hilo de Twitter que publicó el máximo cabecilla del ELN, Antonio García , quien respondió a una columna de la periodista María Alejandra Villamizar donde ella cuestionó las razones por las que no se ha podido alcanzar la paz con esa guerrilla. La columna fue titulada: "Nadie es eterno en el mundo".

Igualmente criticó a los últimos gobiernos colombianos y al ELN por "no encontrar la rendija para desarmar este ejército sin sentido que se alimenta de las viejas glorias que esgrimían los rebeldes y levantan banderas en nombre que quienes hoy no les reconocen sino el miedo que despiertan".

En uno de los trinos, García escribió: “A María Alejandra Villamizar se le subió Vicky Dávila a la cabeza. Los dolores, duelen igual en ambas partes, por eso debemos respetarnos (…) Como combatientes, los militares nos han golpeado en estos meses, y nosotros a ellos. Así que puño y puño no es pelea”.

Y en otra publicación advirtió: “@MariaAlejaVM dice que "nadie es eterno en el mundo", refiriéndose al ELN. Le respondió con la misma canción de su cantante preferido Darío Gómez: "Sufrirás, llorarás mientras te acostumbres a perder, después te resignarás cuando ya no me vuelvas a ver".

Desde el Gobierno se han presentado varias reacciones frente a la publicación del cabecilla del ELN, en donde lo señalan de intimidar a las periodistas, empezando por el presidente Gustavo Petro quien pidió protección para María Alejandra Villamizar y Vicky Dávila.

“Nuestro Gobierno defiende decididamente la libertad de prensa, uno de los pilares de cualquier democracia. Rechazamos los mensajes amenazantes contra las periodistas María Alejandra Villamizar y Vicky Dávila. Le pido a las autoridades garantizar la integridad de las periodistas”, advirtió el mandatario.

Nuestro gobierno defiende decididamente la libertad de prensa, uno de los pilares de cualquier democracia. Rechazamos los mensajes amenazantes contra las periodistas @MariaAlejaVM y @VickyDavilaH.



Le pido a las autoridades garantizar la integridad de las periodistas. — Gustavo Petro (@petrogustavo) April 4, 2023

En otra publicación señaló que cualquier palabra de un hombre en armas contra un periodista puede convertirse en una amenaza potencial: “Cualquier hombre que tenga control sobre armas y hable con periodistas desarmadas, sin su voluntad, debe saber que su sola presencia, su sola palabra puede representar una amenaza potencial. Es, de facto, una ruptura de la libertad”.

También se pronunció uno de los negociadores del Gobierno con esa guerrilla, José Felix Lafaurie, quien retomó la información de los trinos de García y escribió: "La cordura, prudencia y buen juicio se impone. Veo un camino lleno de dificultades".

Por su parte, la Fundación para la Libertad de Prensa, FLIP, se pronunció también en las últimas horas rechazando las intimidaciones de alias Antonio García en contra de las periodistas, también valoraron el pronunciamiento del presidente Gustavo Petro en el que rechaza estos hechos y respalda la libertad de prensa.

"Instamos al ELN y demás grupos armados que se encuentren en negociaciones de paz con el Gobierno o de sometimiento a la justicia, a que cesen las amenazas, intimidaciones y hostigamientos a la prensa. En un proceso de negociación de paz, que congrega diversidad de actores, el ánimo democrático exige que se proteja y promueva el cubrimiento de la prensa, en todas sus formas y dimensiones, de este momento histórico", señaló la FLIP

