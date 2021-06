Gustavo Petro no es eficiente como gobernante, no es un tema de ideología: Enrique Peñalosa

El exalcalde de Bogotá Enrique Peñalosa, quien se lanzó a la Presidencia de Colombia para las elecciones de 2022, lanzó duras críticas a su inmediato antecesor en el Palacio de Liévano, Gustavo Petro, a quien señaló de ineficiente.

Las críticas de Peñalosa se dan cuando en Colombia parece definido que, por la izquierda, Gustavo Petro será el candidato presidencial, mientras que por la derecha, sector en el que se ha catalogado a Peñalosa, parece todavía no haber todavía un contendor definido.

“A mí Gustavo (Petro), me parece que no es muy eficiente como gobernante. No es un tema de ideología, sino de quién le mejora la vida a la gente. Aquí podemos comparar quien hizo mejor las cosas”, indicó Peñalosa.

“Él (Petro), recibió unos buses viejos que deberían haberse cambiado de TransMilenio y no hizo absolutamente nada”, agregó.

Peñalosa también criticó el manejo que Petro le dio a la salud y aseguró que durante el gobierno de Colombia Humana los pacientes debían hacer fila a las 3:00 de la mañana para pedir cita.

Publicidad

“Cómo sería de desastroso el sistema que mucha gente trabajaba, se levantaba temprano y luego vendían el cupo en la fila”, indicó.

Enrique Peñalosa dijo estar dispuesto a someterse a una consulta con Federico Gutiérrez, Alex Char y otros precandidatos que salgan al ruedo político.

“Ahora creo que tengo una visión de Colombia optimista, con las condiciones para convertirse en un tiempo breve en un país desarrollado, con ingresos altos con muchas más oportunidades para los jóvenes y el potencial humano”, afirmó el exalcalde de Bogotá.

Escuche a Enrique Peñalosa en entrevista con Mañanas BLU, cuando Colombia está al aire: