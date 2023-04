Juan Guaidó viaja esta noche hacia Miami tras haber ingresado a Colombia de manera irregular

El líder de la oposición de Venezuela, Juan Guaidó, viaja en la noche de este lunes, 24 de abril, desde el aeropuerto El Dorado, en Bogotá, hacia Miami, en Estados Unidos, después de haber ingresado aparentemente de manera irregular a Colombia.

La noticia se conoció después de que Guaidó diera a conocer un comunicado a la opinión pública en el que afirmaba que iba a estar presente en la Plaza de Bolívar en manifestaciones convocadas en contra del Gobierno de Nicolás Maduro y pidiendo ser escuchado por parte de la cumbre de cancilleres.

Blu Radio confirmó esta salida del líder de la oposición venezolana con fuentes diplomáticas y migratorias, que señalan que Guaidó, después de haber ingresado de manera irregular al territorio colombiano, podría estar incurso en dificultades.

Debido a lo anterior, se llevaron a cabo diferentes reuniones en diferentes estamentos que permitieron esta salida de Guaidó hacia territorio estadounidense, no solo por la cumbre de cancilleres, sino por su situación de no poder regresar a su país.

Cabe recordar que después de conocerse la llegada del líder político a territorio colombiano, el canciller del país, Álvaro Leyva, aseguró que nunca ha tenido contacto con el expresidente de la Asamblea Nacional y expresidente interino de Venezuela, y que se desconoce su ubicación actual en el país.

“Obviamente no es que quiera participar, no está invitado (…) Si no aparece, corre riesgos porque entró en forma inapropiada y en Colombia cumplimos la ley”, sostuvo el canciller.

Horas antes, Guaidó reiteró que en los últimos días se han "elevado las amenazas" en su contra en Venezuela, donde ha denunciado que el Gobierno ordenó su encarcelamiento, en medio de la campaña que lleva a cabo el político de cara a las primarias del 22 de octubre, cuando una coalición antichavista definirá un candidato unitario para las presidenciales.

Escuche la noticia en el audio adjunto: