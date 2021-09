La derecha debe unirse o quedará por fuera de la segunda vuelta: Rafael Nieto

El precandidato del Centro Democrático , Rafael Nieto, propuso una ‘Alianza por la Libertad’ entre diversos partidos y fuerzas políticas para evitar que la derecha se quede por fuera de la segunda vuelta en las próximas elecciones presidenciales.

Para Nieto, la derecha debe enfrentarse unida a Gustavo Petro y su Pacto Histórico por un lado, y al centro izquierda, en la que clasifica a Alejandro Gaviria, al Partido Liberal y al Partido Verde, por el otro lado.

“Si nosotros, esos que he descrito, no llegamos juntos a la primera vuelta, el riesgo de no llegar a la segunda es altísimo y probablemente tendremos una segunda vuelta entre el centro izquierda y la izquierda radical”, dijo Nieto a los asistentes al Congreso Nacional de Comerciantes de Fenalco.

La “Gran Alianza por la Libertad” debería incluir a partidos y movimientos del centro a la derecha como Cambio Radical, el Partido de la U, a los Conservadores, a los partidos cristianos, candidatos por firmas como Enrique Peñalosa o Federico Gutiérrez y al Centro Democrático.

“El mecanismo para conformarla debería incluir consultas interpartidistas”, expresó.

