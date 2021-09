Primer cara a cara de precandidatos sobre consumo y lucha contra las drogas

En el conversatorio de precandidatos sobre política de drogas en la Universidad de los Andes, donde se presentaron 9 de 10 convocados, con notables diferencias entre ellos, hablaron de su política frente al tema.

Rafael Nieto, exministro de Justicia, y candidato más radicalista, se mostró enfático en que sí al glifosato y no en ningún sentido a la legalidad de las drogas. "Yo puedo estar de acuerdo de que el prohibicionismo no tiene sentido, pero hoy en el no hay ninguna discusión en el mundo sobre la legalización de la cocaína, nadie está planteado eso excepto nosotros".

Juan Carlos Echeverry al igual que Nieto no apoya la legalidad de ningún tipo de drogas y pide pensar en los niños: "si tenemos 7.000.000 de niños en nuestras calles, los papás no saben si por la tarde les van a estar ofreciendo marihuana y cocaína, si no tenemos un estado eficaz para proteger a las familias, es descabellado poner a esos niños. Protegemos a las familias, por el amor a Dios protejamos a las familias y a los niños colombianos, esa es la función un presidente de la República".

Por otro lado, el senador de la Colombia Humana, Gustavo Petro , manifestó que la solución no está en la prohibición de las drogas recreativas y en los campos se necesitan soluciones reales para cultivos lícitos.

Si se quiere hacer una sustitución de cultivos de coca, una posibilidad es la marihuana, cosa que no se ha emprendido, siempre y cuando la exportación agroindustrial de marihuana sea del campesinado Dijo

Roy Barreras se mostró a favor de la iniciativa, que no solo va de mano con lo asegurado por el candidato de la Colombia Humana, sino que, hasta le ofreció a Rafael Nieto probar un té de coca junto con él, según Barreras, no hay evidencia de muerte por marihuana como causa principal en el mundo.

"No conozco el primer muerto por marihuana (...) un estudio muy largo demostró dos muertos por marihuana y luego se desmintieron, produce más muertes el chicharrón que la marihuana", dijo. Así mismo, hizo la claridad del uso del alcohol y tabaco son legales y éstas si producen muertes.

En materia del uso de glifosato , Camilo Romero aseguró que no hay espacio para esta práctica. "En el territorio el dilema es democracia o delincuencia, y tristemente hemos perdido a la ciudadanía en manos de la delincuencia, y es a la ciudadanía para esta práctica, lo que esta en juego no es sino la democracia misma de Colombia debajo de este debate de los cultivos de drogas de Colombia”.

La única mujer precandidata en el foro fue Paloma Valencia , quien, por otro lado, aseguró que no puede eliminarse la posibilidad del uso del glifosato, sino contemplarlo como una posibilidad.

El problema de la coca en Colombia está totalmente relacionado con la violencia y no creo que sea un problema de los campesinos, es un problema de estructuras ilegales que financian y asesinan colombianos con ese dinero ilegal Dijo

Alejandro Gaviria aseguró que la avioneta no es una solución sólida para los campesinos y debe dejarse la prohibición como única solución. “El enfoque prohibicionista no funciona, fracasó y fracasó estruendosamente y que cualquier política antidrogas debe ser razonable, debe ser basada en la evidencia y debe perseguir objetivos simultáneos de salud pública y creación de oportunidades”.

Así mismo, Juan Manuel Galán aseguró que trabajando desde los territorios para la construcción de soluciones de fondo, se puede mejorar la situación de estas zonas del país. “Producir un kilo de cocaína se necesitan 75 galones de gasolina, y hoy la realidad es que el Estado colombiano está subsidiando el negocio criminal de narcotráfico a través de la gasolina”.

Para Galán, la solución más viable es crear estrategias en los territorios en materia de vías y poder contar con los habitantes del sector para llevarse a cabo.

Por último, Juan Fernando Cristo, al igual que Gaviria, van por la censa de salud y aseguran que no es necesario el uso del glifosato. “Colombia tiene que entender que el principal problema hoy para el país tiene que ver con los cultivos ilícitos”.

