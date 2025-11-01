Reconocido ciclista fue suspendido de Red Bull por anomalías en pruebas de dopaje

El ciclismo europeo amaneció conmocionado por la suspensión provisional del español Oier Lazkano, una de las figuras emergentes del pelotón internacional. La Unión Ciclista Internacional (UCI) anunció la medida tras detectar “anomalías altamente probables de proceder de un método o sustancia prohibida” en el pasaporte biológico del corredor durante su etapa en el Movistar Team.

Lazkano, de 25 años, corrió para el Movistar Team entre 2020 y 2024 y esta temporada se había unido al Red Bull–Bora–Hansgrohe, uno de los proyectos más ambiciosos del WorldTour. Sin embargo, su nuevo equipo lo apartó de inmediato tras conocerse la decisión de la UCI.

Aunque el ciclista no dio positivo en ningún control antidopaje, los valores registrados en sus análisis de sangre no encajan con los parámetros fisiológicos normales, lo que para el organismo internacional fue señal de una alarma.

El proceso entra ahora en una fase de revisión y alegaciones: Lazkano podrá presentar su defensa ante la UCI y la Agencia Internacional de Controles (ITA). En caso de no justificar las alteraciones detectadas, se expone a una sanción de entre dos y cuatro años de inhabilitación.



Su última competencia fue la París–Roubaix, el 13 de abril, y, de confirmarse el castigo, esa fecha marcaría el inicio del período de sanción.



Movistar Team se pronuncia tras suspensión de Oier Lazkano

Según medios internacionales, el Movistar Team aseguró que no tenía conocimiento de la suspensión de Lazkano y que, durante las pruebas de dopaje realizadas durante su paso por la compañía, no se detectó ninguna anomalía, lo que ellos califican como algo "imposible de intuir".

La compañía sostuvo que todas las pruebas de dopaje realizadas a Lazkano dieron negativo y que, de lo contrario, habrían mantenido su compromiso con el deporte:

"Para ello redoblaremos con determinación absoluta todos los esfuerzos, controles y medidas que venimos impulsando hasta la fecha", argumentó la estructura a medios internacionales.