Ataque sicarial en Pueblorico deja 3 personas heridas; hubo cruce de disparos con la Policía

El Suroeste antioqueño vuelve a ser noticia por la violencia. Esta vez, un ataque armado que se reportó en pleno parque principal de Pueblorico acabó con la tranquilidad del municipio y dejó más dudas que certezas entre las autoridades que buscan esclarecer por qué ocurrió la balacera que dejó a tres personas lesionadas.

La información que se ha conocido de momento deja en evidencia que había un grupo de personas departiendo en un establecimiento comercial cuando cuatro hombres en dos motocicletas llegaron al sitio y sin mediar palabra abrieron fuego.

"Cuatro sujetos, dos motos, que abrieron fuego a un grupo de personas. Del tema resultaron tres personas heridas, una en un brazo, una en una extremidad inferior y otro herido en el abdomen", manifestó el coronel Óscar Rico, comandante de la Policía Antioquia.

Las personas que resultaron lesionadas fueron Maicol Montoya de 21 años que fue herido en su hombro, Walter Zuluaga, de 43 años, que fue impactado en su pierna derecha e Iván Montoya de 43 años y quien resultó herido en su abdomen y el antebrazo derecho.



Los hombres fueron atendidos inicialmente en Pueblorico, pero minutos después fueron trasladados a Medellín.

Por su parte, las autoridades reconocieron que una vez se comete el ataque armado, un patrullero de la Policía Nacional reacciona con su arma de dotación y se reporta un cruce de disparos que no dejó más personas heridas, y que fue el antecedente de la huida de los delincuentes hacia la vereda Corinto.

De momento, se busca establecer si los responsables del hecho son integrantes del Clan del Golfo que estarían buscando sembrar temor en Pueblorico o si por el contrario el ataque iba dirigido a una persona en específico.