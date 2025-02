Avanzan audiencias por falsos positivos del Gaula Rionegro; víctimas exigen toda la verdad

Por segundo día consecutivo, la Jurisdicción Especial para la Paz se encuentra escuchando la comparecencia de 10 exmiembros de la Fuerza Pública vinculados a 12 hechos en los que habrían muerto 14 civiles que fueron presentados como bajas en combate. Los victimarios que realizaron las ejecuciones mientras eran parte del Gaula Rionegro sucedieron entre el 2002 y 2007.

Según han destacado desde la JEP , los aportes realizados por los comparecientes aportan, sobre todo, para las víctimas individuales de los hechos de las ejecuciones extrajudiciales, ya que pueden tener a los perpetradores frente a ellos y solicitarles que les expliquen cómo sucedieron los hechos.

El magistrado Pedro Díaz explicó que los testimonios entregan información verdadera y que no solo ayudan al proceso de la JEP, sino que permiten esclarecer algunos hechos que no fueron juzgados.

"Vienen aportando verdad plena, es decir, más allá de lo que hasta el momento pudo establecer la justicia ordinaria. También han reconocido haber participado en los hechos y esto es importante porque buena parte de estos hechos no alcanzaron a ser investigados en su totalidad", destacó el magistrado.

Por ejemplo, entre los hechos narrados se encuentra el asesinato de Maicol Andrés Lozada, quien tenía 17 años cuando fue asesinado el 24 de febrero del 2007 en la vereda la Pastorcita del municipio de Guarne. Lozada junto a otro hombre fueron identificados como miembros de un grupo subversivo de la región para poder presentar los dos asesinatos como resultados operacionales.

Juan Carlos Álvarez, tío de Maicol, expresó su desazón con las declaraciones hechas por los comparecientes, puesto que asegura no están aportando toda la verdad.

"Pues la verdad yo me encuentro muy decepcionado, la gran cantidad de preguntas dice no sé, no me acuerdo, se contradicen, nadie sabe cómo van a decir que no, que no los vieron, cómo les van a disparar a oscuras", afirmó Álvarez.

Por ahora, desde la JEP confirmaron sobre el caso del Gaula Rionegro que siguen más audiencias porque de forma preliminar se ha señalado que son más de 40 hechos de ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas, por lo que otros 15 comparecientes tendrán que seguir respondiendo por esos otros crímenes.