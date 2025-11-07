Campesino perdió una pierna tras activar mina antipersona en Urrao, Antioquia

Las minas antipersonal continúan siendo una grave problemática en Antioquia, donde los accidentes por este tipo de artefactos explosivos siguen ocurriendo con frecuencia, especialmente en zonas rurales.

En las últimas horas se confirmó un nuevo caso, el de un campesino de 54 años que resultó gravemente herido tras pisar una mina mientras realizaba labores cotidianas en la vereda Pavón Llanogrande, ubicada a una hora del casco urbano del municipio de Urrao, en el Suroeste antioqueño.

El hombre fue auxiliado por la misma comunidad y trasladado inicialmente al hospital local, pero debido a la gravedad de las lesiones tuvo que ser remitido al Hospital Pablo Tobón Uribe de Medellín, donde finalmente perdió una pierna.

Desde la Gobernación de Antioquia, informaron que brindan acompañamiento humanitario a la víctima y a su familia. María Patricia Giraldo Ramírez, subsecretaria de Paz y Derechos Humanos del departamento confirmó lo sucedido el pasado martes y expresó su preocupación por la recurrencia de estos hechos.



"Lamentamos mucho esta situación. También la gran preocupación que hoy tenemos desde la Gobernación porque estos hechos se repiten semana a semana y no vemos una pronta respuesta frente a un desminado de emergencia y a un desminado humanitario que requiere el departamento de Antioquia, sobre todo, en estos municipios donde más se están presentando estos accidentes", declaró la funcionaria.

De acuerdo con las cifras oficiales, en lo corrido del año se han registrado 23 víctimas por minas antipersonal en Antioquia, de las cuales 15 son civiles y 8 militares. Este caso es el segundo que ocurre en Urrao durante 2025.

La funcionaria recordó que, desde el ente departamental, se han adelantado jornadas de sensibilización sobre el riesgo de las minas, pero insistió en que estas labores deben complementarse con acciones efectivas de desminado, una responsabilidad que recae en el Gobierno nacional.