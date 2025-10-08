Capturaron a hombre que robó cerca de $200 millones a un estadounidense en Medellín

La Policía Metropolitana del Valle de Aburrá informó que en medio de una ofensiva realizada en conjunto con la Secretaría de Seguridad y Convivencia de Medellín se logró la captura de un hombre de 22 años que meses atrás había cometido un millonario hurto a un cuidado extranjero en el exclusivo sector de El Poblado.

La investigación adelantada por las autoridades explican que los hechos se reportaron el 26 de abril cuando el hoy capturado abordó al ciudadano estadounidense con otra persona que es buscada por la Policía Nacional para robarle varios elementos personales al extranjero.

El general William Castaño, comandante de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, detalló cómo ocurrió el hurto que advertido de manera inmediata y que se esclareció con la utilización de las cámaras de vigilancia del sector.

"En complicidad con otro individuo, intimidó con un arma de fuego, hurtando dos relojes, entre ellos un Rolex y una cadena de oro, elementos avaluados en más de 160 millones de pesos", detalló el uniformado.



Por su parte, las autoridades de la capital de Antioquia destacaron que no solo se resolvió el hurto contra el estadounidense, sino que también esclarecieron la presunta participación del hombre de 26 años en otro hurto ocurrido en el municipio de Bello cuando, incluso, una persona resultó herida con arma de fuego.

El capturado quedó a disposición de la Fiscalía General de la Nación para que avance en las audiencias preliminares donde un juez de control de garantías le impuso medida de aseguramiento en un centro carcelario.