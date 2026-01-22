Corte Constitucional admitió demanda de Federico Gutiérrez por decreto de emergencia económica

La Corte Constitucional ya admitió la solicitud presentada por el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, para suspender el decreto del Gobierno Nacional que declaró la Emergencia Económica en el país, al considerar que no cumple con los criterios constitucionales exigidos para este tipo de medidas excepcionales.

Según lo informado, la petición fue radicada por el mandatario local el pasado 13 de enero y se sustenta en que la declaratoria no responde a una situación extraordinaria que justifique el uso de este mecanismo constitucional. En ese sentido, se advierte un posible uso inadecuado de una figura excepcional prevista para escenarios de gravedad comprobada.

El alcalde Gutiérrez destacó que el presidente de la Corte Constitucional solicitó a la Sala Plena la suspensión provisional del decreto mientras se adopta una decisión de fondo. A esta iniciativa se sumaron Asocapitales, ciudadanos y distintos gremios del país que han manifestado inquietudes similares frente al alcance y los efectos de la medida.

De acuerdo con el mandatario, el Gobierno Nacional expidió el 29 de diciembre, bajo el amparo de la emergencia económica, un decreto con disposiciones de carácter tributario que comenzaron a regir desde el 1 de enero, con impacto directo en la economía de los ciudadanos.



“Como alcalde le he pedido y le pido a los magistrados y magistradas de la Corte Constitucional que frenen ya, que frenen ya este decreto en el que el Gobierno nacional nos quiere gobernar, por excepción, lo que perdió en democracia”, aseguró.

Finalmente, Federico Gutiérrez reiteró su confianza en las instituciones del Estado, en la justicia y en el papel de la Corte Constitucional como garante del orden constitucional y del equilibrio de poderes, señalando que la defensa de la Constitución es fundamental para la democracia y el país.