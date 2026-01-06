Indignación en Antioquia: hombre decapitó a un perro en Amagá porque aseguró que "era el diablo"

Indignación por nuevo caso de violencia animal en Antioquia. Un hombre decapitó con un machete a un perro en el municipio de Amagá porque aseguraba que “era el diablo”. El agresor podría afrontar una condena de hasta dos años de cárcel.

Hay consternación entre los habitantes de zona rural en el municipio de Amagá por la muerte de un perrito de raza criolla a manos de un hombre sobre el cual las autoridades no solo avanzan para judicializar, sino para establecer posibles trastornos mentales que desencadenaron la brutal agresión.

Los hechos ocurrieron en el corregimiento de Minas donde las autoridades requirieron al hombre identificado como Aleiser de Jesús Rivera, de 51 años de edad, momentos después de que le propinara la muerte a su mascota con un machete decapitándolo.

No obstante, lo que resultó más insólito para la comunidad y los patrulleros que atendieron el caso fue la argumentación de Rivera indicando que atacó al perro porque “era el diablo”.



El hombre fue capturado y el coronel Luis Muñoz, comandante de la Policía en Antioquia, se refirió a la posible condena que recibiría el agresor.

"Se enfrenta a una pena de seis meses a dos años, de acuerdo pues a la detención. Esto aunado también, pues con temas de la ley antimaltrato animal, que endureció las sanciones y casos graves y agravados. En este caso pues es un caso agravado, uno se debe de preguntar por la dinámica de la protección, de la investigación", indicó el comandante.

Las autoridades se encuentran a la espera de exámenes mentales ordenados al agresor para determinar con mayor precisión la orientación de su conducta y así poder definir su situación judicial.