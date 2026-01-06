En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Nicolás Maduro
Donald Trump
Delcy Rodríguez
Cartagena del Chairá
Gustavo Petro

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Indignación en Antioquia: hombre decapitó a un perro en Amagá porque aseguró que "era el diablo"

Indignación en Antioquia: hombre decapitó a un perro en Amagá porque aseguró que "era el diablo"

El agresor fue capturado por la Policía Antioquia y, según el coronel Luis Muñoz, podría afrontar una condena de hasta dos años de cárcel.

Publicidad

Publicidad

Publicidad