Más de 1.100 desplazados han llegado al casco urbano de Briceño por amenazas de grupos armados

Se agrava la situación de orden público en el municipio de Briceño, Antioquia, luego de que el Frente 36 de las disidencias de alias Calarcá obligara a cientos de personas de la zona rural a salir de sus viviendas ante las inminentes amenazas por confrontaciones contra el Clan del Golfo. Según la Alcaldía de Briceño, hasta el último reporte eran más de 1.100 personas desplazadas en el casco urbano.

Además, se conoció recientemente que son 22 veredas afectadas por la presencia de los grupos ilegales que se enfrentaron en la noche del sábado durante varios minutos. A pesar del temor y la incertidumbre en la zona, las autoridades locales informaron que durante el 19 de octubre no se han reportado enfrentamientos.

El alcalde de Briceño, Noé Espinosa, aseguró que a esta hora atienden a más de 550 familias que llegaron hasta el parque del municipio ubicado en el norte antioqueño.

"Tenemos un censo de 200 personas que se desplazaron desde sus hogares hacia la zona urbana. Hoy siguen llegando más familias, donde también estamos atendiéndolos y organizando el censo para mirar en últimas cuánta es la población total", aseguró el alcalde.



Por ahora la Gobernación de Antioquia lamentó la situación e indicó a través su gobernador, Andrés Julián Rendón, que en las próximas horas llegarán las ayudas humanitarias para atender a las cientos de familias que han colapsado la atención disponible por parte de la Alcaldía de Briceño. Se espera que durante la jornada de hoy lleguen cerca de 700 desplazados más.

Asimismo, se espera que el Ejército Nacional llegue hasta las veredas afectadas para retornar el control territorial y que las 1.199 personas puedan regresar de manera segura a sus viviendas en la zona rural del norte antioqueño.