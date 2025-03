Mujer fue golpeada brutalmente por ladrón en local de mascotas en Medellín: pide justicia

Los hechos ocurrieron en una tienda de mascotas ubicada en el barrio Téjelo El Pedregal, en Medellín, cuando la mujer que se encontraba cumpliendo su jornada laboral en este local, realizando algunas diligencias en la caja registradora, fue atacada intempestivamente por un hombre armado que pretendía saquear el lugar.

Temiendo por su vida, la mujer intentó quedarse quieta mientras el hombre le apuntaba con un arma, a pesar de que el hombre le manifestó que el robo iba a ser rápido y que se mantuviera tranquila, en un momento de desesperación la joven le agarró las manos para intentar que este no le hiciera nada y se marchara del lugar, momento en el que le pegó en la cabeza con el arma.

Según narró a Blu Radio la mujer, el delincuente pretendía dejarla inconsciente para hurtar aproximadamente 500.000 pesos que tenía en la caja registradora. Cámaras de seguridad captaron el momento en el que saca los billetes y huye del lugar.

"Él accede, a cogerme del cuello y a empezar a darme con la cacha. Me dio con la cacha y pues mi reacción fue gritar. Grité y pues él al ver que estaba gritando, pues lo que hizo fue darme otros dos cachazos", detalló.

El personal médico que atendió a la mujer tuvo que coserle 11 puntos en su cabeza, y debido a la gravedad de las heridas ha tenido tanto malestares físicos como psicológicos. Adicionalmente, la joven indica que no ha podido dormir y que teme que el hombre regrese a acabar con su vida.

"Yo siento que me ha afectado mucho como psicológicamente o en ese momento tengo fiebre, no sabría como definirlo, porque yo no duermo, o sea, yo no duermo, todo el tiempo sueño, todo el tiempo pienso", apuntó la víctima.

La denuncia ya fue interpuesta ante las autoridades, por lo que la mujer pidió que el proceso no quede impune, y que capturen lo más pronto posible a su atacante.