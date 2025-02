Padres denuncian presunto matoneo a sus hijos en colegio de Envigado; institución responde

Marcela Aristizábal denunció en redes sociales que sus hijos habrían sido, al parecer, víctimas de matoneo dentro del Colegio Hontanares, en Envigado, sur del Valle de Aburrá . La madre manifestó que a su hijo en condición de discapacidad lo habrían acosado varios estudiantes de bachiller, quienes a través de insultos y agresiones físicas atacaron en repetidas ocasiones al menor.

La madre expresó que en ocasiones las agresiones eran tantas que el menor tenía que correr para poder escapar de quienes lo atacaban. A pesar de haberle manifestado a la institución la situación que sus hijos vivían, la madre indicó que, presuntamente, fue ignorada en repetidas ocasiones.

"Una institución completamente negligente que me viene maltratando de manera sistemática después de situaciones que han ocurrido después de que retiré a mis hijos del colegio. La rectora de la institución, que nunca nos dio la cara, que nunca se reunió con nosotros, ni siquiera a preguntarnos cómo estaban", indicó la madre en sus redes sociales.

Adicionalmente, la madre aseguró que su caso no sería el único, pues serían varios los padres de familia quienes, al parecer, han denunciado a la institución por situaciones similares, por ejemplo, una allegada a Marcela le comentó que una de las madres incluso interpuso una demanda en la Fiscalía porque presuntamente su hija fue abusada sexualmente por un compañero.

Publicidad

"Hay una compañera de mi hijo que presuntamente fue abusada sexualmente por uno de sus compañeros y el colegio no ha hecho lo suficiente. Tienen el caso en silencio, no han hecho nada, mi amiga está súper sola... me dio el radicado de Fiscalía donde llevan el proceso de abuso sexual de la niña", expresó la madre.

Blu Radio se contactó con la Secretaría de Educación de Envigado, quien manifestó que se reunió con la madre para conocer más en detalle la situación y la denuncia, con presencia activa de la Personería de Envigado y con base en lo obtenido, mencionaron que se procederá conforme al debido proceso.

Adicionalmente, indicaron que la secretaría hará acompañamiento y seguimiento a este tipo de denuncias en el colegio.

Esta es la versión del colegio

El Colegio Hontanares ya respondió e indicó que, respecto a la denuncia con el hijo de Marcela Aristizabal, sí es cierto que con otro estudiante de la misma edad, de 7 años, se presentó una situación de uso de malas palabras y enfrentamientos, la cual según la institución, ocurrió una sola vez y frente a lo que el colegio realizó la acción de reparación.

Publicidad

"El colegio realizó la acción de reparación, que nació de la voluntad del otro estudiante y que consistió en que el otro estudiante trajo luego desde casa un regalo para su compañero", detalló la institución.

"Nuestra prioridad siempre ha sido y será garantizar la protección de nuestros estudiantes y acompañarlos en cada uno de sus procesos, tanto académicos como personales. Este compromiso es la esencia de nuestra institución", añadió.

En lo relacionado al acompañamiento que la institución ha hecho con el hijo de la madre denunciante, mencionaron que han involucrado a su asesora, Mónica Cortés, presidenta de Asdown, y donde se incluyeron también acciones de implementar en su proceso una tutora suministrada por la familia, quien acompañaba dos a tres veces por semana el proceso académico. Expresando que no han guardado silencio ante estas situaciones y que, por el contrario, han acompañado todo el proceso.

"Como institución educativa, no solo hemos atendido todas y cada una de las comunicaciones de los padres de los menores involucrados, sino que hemos atendido las visitas y requerimientos recibidos por parte de las autoridades competentes", indicó el colegio.

En lo relacionado con los hechos de un presunto abuso sexual, indican que es cierto que como institución se encuentran acompañando una presunción de abuso y aclaran que este hecho, sucedió durante vacaciones, estando la estudiante en custodia de su familia y que fue notificada al colegio al iniciar el año escolar el 9 de enero de 2025.

Publicidad

De este caso, expresan que ya han compartido acciones institucionales que se vienen desarrollando en garantía del debido proceso, tanto a la familia de la estudiante presuntamente abusada como a las diversas instituciones que hasta la fecha lo han requerido para apoyar la investigación.