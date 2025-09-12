Protesta indígena y derrumbe generan cierres en vía Medellín - Quibdó

Dos situaciones vuelven a generar traumatismos para la movilidad entre la vía principal que comunica a Antioquia y Chocó. Eventos climáticos y manifestaciones sociales han generado dificultad para el tránsito tanto de personas como mercancías.

La situación más compleja se registra en el sector conocido como El 18, jurisdicción de El Carmen de Atrato, donde ya completan cuatro días los bloqueos de comunidades indígenas exigiendo el cumplimiento de compromisos pactados por parte de las autoridades nacionales y departamentales.

Según Walter Arango, vocero del gremio transportador en Quibdó, ya son al menos 38 las situaciones de este tipo en lo corrido de 2025, dejando graves pérdidas para el varios sectores de la economía, pero también dificultando la llegada de elementos de primera necesidad al territorio.

"Las pérdidas son millonarias, son incalculables, porque por ahí entra el combustible, entran los medicamentos, entra la comida. Muchas personas deben y tienen que transitar por esa vía porque van a una cita médica. Ya estamos cansados de tanto cierre, tanto bloqueo", expresó.

Arango solicitó una atención oportuna por parte del Gobierno nacional a este sector, ante las reiteradas protestas y el mal estado del corredor, situaciones que inclusive han puesto en riesgo a la misma fuerza pública.

"Esto al gobierno departamental y municipal se le salió de las manos. Esto ya tiene que tomar medidas drásticas o contundentes del Gobierno nacional. Hasta la misma fuerza pública han sido zonas que han sido afectadas por estos bloqueos", expresó.

La otra novedad sobre la misma vía se reporta en sector conocido como La Virgen Remolino, en el municipio de Ciudad Bolívar, donde un movimiento de tierra de grandes proporciones afectó la calzada. Decenas de vehículos se encuentran represados a las espera de que se habilite al menos el paso a un carril.

Por la novedad, se han visto afectados varios municipios de la cuenca del río San Juan como Andes, Betania, Hispania, Jardín y el mismo Carmen de Atrato en Chocó.