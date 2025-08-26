Tensión en Valdivia: autoridades verifican veracidad de mensajes que anuncian toque de queda

Hay temor e incertidumbre en Valdivia a raíz de mensajes de WhatsApp de grupos armados que estarían anunciando un toque de queda. Las autoridades se encuentran verificando la veracidad de estos mensajes que estarían generando miedo en el corregimiento del Aro en Ituango y varias veredas de Valdivia como lo son Astilleros, Santa Bárbara y Vijagual.

Mensajes de WhatsApp, que al parecer, serían de los frentes 18 y 36 de las disidencias de las Farc, están sembrando temor en el municipio de Valdivia. En estos, el grupo armado, estaría anunciando un toque de queda que iniciaba este martes desde las 6:00 a. m. hasta las 6:00 p. m. en la vía Puerto Valdivia-Ituango.

Según la ONG Corpades, en estos mensajes se advierte que se comenzarán acciones armadas y enfrentamientos contra el Clan del Golfo y la posible instalación de explosivos en esta zona.

El alcalde de Valdivia, Carlos Molina, le indicó a Blu Radio que están al tanto de la situación y que se encuentran verificando la veracidad de estos mensajes.

"Han circulado unos mensajes de texto vía WhatsApp que en este momento se está confirmando la veracidad de los mismos, toda vez de que a veces personas malintencionadas también o grupos extorsivos han venido, digamos, enviando mensajes de este tipo y que estamos en esa tarea a través de las fuerzas militares de confirmar", explicó el mandatario.

El coronel Óscar Mauricio Rico, comandante de la Policía de Antioquia, indicó que, de igual manera, han recibido alertas por la instalación de explosivos en esta localidad.

"Aquí lo que estamos viendo es una arbitrariedad de los grupos criminales de afectar la movilidad de las personas en este lugar. Hay unas alertas que se han generado por posibles instalaciones de artefactos explosivos que han sido desplegadas a la fuerza pública", indicó el coronel.

Es de anotar que esta no es la primera vez que se alerta de este tipo de situaciones, pues a inicios de este mes, las autoridades también habían recibido información de esta nueva modalidad usada por grupos armados en los municipios de El Bagre e Ituango, donde los ilegales mediante mensajes y audios de WhatsApp le estarían informando a la comunidad sobre las acciones delictivas que planean desarrollar en el territorio.