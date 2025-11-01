Padre de Andrés Colmenares sobre la muerte de joven estudiante de Los Andes: "Me revuelve todo"

El caso del fallecimiento del joven estudiante de la Universidad de Los Andes, Jaime Esteban Moreno, durante una fiesta en la celebración de la noche de Halloween el pasado viernes, 31 de octubre, ha causado conmoción en todo el país.

La investigación del caso ha resultado en tres capturas y en la búsqueda de otro posible sospechoso del suceso. Sin embargo, la trágica muerte Moreno despierta curiosidad por las grandes similitudes con el caso del joven Luis Andrés Colmenares, quien también perdió la vida en extrañas circunstancias el pasado 31 de octubre de 2010, y cuya investigación sigue dejando preguntas sin resolver.

Autoridades avanzan en las investigaciones. Foto: Redes sociales

¿Qué dijo el papá de Andrés colmenares de la muerte de Jaime Esteban Moreno?

En una recientre entrevista con Noticias Caracol, Luis Colmenares, quien ha luchado durante años porque se esclarezcan las causas reales de la muerte de su hijo Andrés, lamentó el fallecimiento de Jaime Esteban, e indicó que los dos casos tienen demasiadas similitudes:

Luis Andrés Colmenares Fotos: Cortesía Noticias Caracol y Archivo

"...Esta situación tan coincidente en muchas cosas: jóvenes, una fiesta, de la Universidad de Los Andes. En fin", expresó Colmenares.



Al ser cuestionado sobre las coincidencias entre los dos fallecimientos, Colmenares respondió: "A mí en lo personal, me ha despertado todo ese sentimiento de revolvérseme todo".

Hasta el momento se han legalizado las capturas de tres sospechosos. Se trata de dos mujeres de nacionalidad extranjera y un hombre. Sin embargo, las autoridades continúan en la búsqueda de un cuarto posible implicado en estos hechos.