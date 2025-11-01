En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Protesta de motociclistas en Bogotá
B-King y Dj Regio Clown
Puente festivo

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Bogotá  / Padre de Andrés Colmenares sobre la muerte de joven estudiante de Los Andes: "Me revuelve todo"

Padre de Andrés Colmenares sobre la muerte de joven estudiante de Los Andes: "Me revuelve todo"

Luis Alonso Colmenares, padre de Andrés Colmenares, estudiante de la Universidad de Los Andes que perdió la vida hace 15 años en una fiesta de Halloween, se pronunció recientemente sobre la muerte de Jaime Esteban Moreno y las similitudes frente al caso de su hijo.

Luis Colmenares lamentó el fallecimiento de Jaime Esteban Moreno.
Luis Colmenares lamentó el fallecimiento de Jaime Esteban Moreno.
Fotos: redes sociales
Por: Alexis David De Dios
|
Actualizado: 1 de nov, 2025

El caso del fallecimiento del joven estudiante de la Universidad de Los Andes, Jaime Esteban Moreno, durante una fiesta en la celebración de la noche de Halloween el pasado viernes, 31 de octubre, ha causado conmoción en todo el país.

La investigación del caso ha resultado en tres capturas y en la búsqueda de otro posible sospechoso del suceso. Sin embargo, la trágica muerte Moreno despierta curiosidad por las grandes similitudes con el caso del joven Luis Andrés Colmenares, quien también perdió la vida en extrañas circunstancias el pasado 31 de octubre de 2010, y cuya investigación sigue dejando preguntas sin resolver.

Jaime Esteban Moreno murió en fiesta de Halloween de Bogotá
Autoridades avanzan en las investigaciones.
Foto: Redes sociales

¿Qué dijo el papá de Andrés colmenares de la muerte de Jaime Esteban Moreno?

En una recientre entrevista con Noticias Caracol, Luis Colmenares, quien ha luchado durante años porque se esclarezcan las causas reales de la muerte de su hijo Andrés, lamentó el fallecimiento de Jaime Esteban, e indicó que los dos casos tienen demasiadas similitudes:

Luis Andrés Colmenares
Luis Andrés Colmenares
Fotos: Cortesía Noticias Caracol y Archivo

"...Esta situación tan coincidente en muchas cosas: jóvenes, una fiesta, de la Universidad de Los Andes. En fin", expresó Colmenares.

Al ser cuestionado sobre las coincidencias entre los dos fallecimientos, Colmenares respondió: "A mí en lo personal, me ha despertado todo ese sentimiento de revolvérseme todo".

Hasta el momento se han legalizado las capturas de tres sospechosos. Se trata de dos mujeres de nacionalidad extranjera y un hombre. Sin embargo, las autoridades continúan en la búsqueda de un cuarto posible implicado en estos hechos.

También le puede interesar

  1. Estudiante de Los Andes murió en fiesta de Halloween de Bogotá
    Autoridades capturaron a tres personas.
    Foto: Redes sociales y Policía Nacional
    Bogotá

    Así encontraron al estudiante de Los Andes que murió en fiesta de Halloween de Bogotá

  2. Los Andes, comunicado por muerte de estudiantes
    Los Andes, comunicado por muerte de estudiantes
    Foto: Redes Sociales Los Andes
    Bogotá

    Universidad de Los Andes se pronuncia tras muerte de estudiante en fiesta de Halloween

  3. Jaime Esteban Moreno murió en fiesta de Halloween de Bogotá
    Autoridades avanzan en las investigaciones.
    Foto: Redes sociales
    Bogotá

    Revelan la causa de muerte de Jaime Esteban Moreno, estudiante que murió en fiesta de Halloween

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Caso Colmenares

Universidad de los Andes

Halloween

Publicidad

Publicidad

Publicidad