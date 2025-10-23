A la cárcel docente de educación física señalado de abusar a nueve estudiantes en Córdoba

Las denuncias de nueve estudiantes de un colegio en Montelíbano, Córdoba, que habrían sido víctimas de agresiones sexuales, permitieron la judicialización de Rigoberto Ruiz Arroyo, su profesor de educación física, quien habría aprovechado su condición de docente para acercarse a las menores y presuntamente atacarlas.

El material probatorio presentado por la Fiscalía da cuenta de que los abusos, al parecer, se presentaron entre junio de 2024 y agosto pasado al interior de una institución educativa ubicada en zona rural.

El presunto agresor, de 61 años, según las denuncias, sometió a las víctimas a tocamientos de índole sexual y, además, les hablaba con un lenguaje obsceno en el que las involucraba en conversaciones relacionadas con las experiencias íntimas que hubieran podido tener. Además, las habría besado por la fuerza, así lo detalló la fiscal durante la audiencia.

“Los besos, las caricias y los tocamientos indebidos que usted le dio frente a estas menores de edad constituyen esos actos diversos del acceso carnal y que por hoy esta Fiscalía encuadra en el punible de acto sexual violento a título de autor en la modalidad dolosa”, expresó la representante del ente acusador durante la audiencia.

Las agresiones habrían ocurrido en espacios académicos y por lo general en momentos en que las víctimas habrían estado bajo supervisión de Ruiz Arroyo a quién le imputaron los delitos de acto sexual violento y acoso sexual.

En audiencias concentradas el procesado no aceptó cargos y por disposición de un juez de control de garantías le fue impuesta medida de aseguramiento en centro carcelario.

El docente se presentó voluntariamente el pasado 16 de octubre en las instalaciones de la Policía en Ciénaga de Oro, Córdoba.