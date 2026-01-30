Este sábado será la coronación de los reyes del Carnaval de la 44 en la Plaza de la Paz

La Plaza de la Paz está lista para coronar este sábado a los reyes del Carnaval de la 44. Una tarima de más de 20 metros de ancho y un proscenio de 36 de largo son algunas de las características del escenario que sostendrá el espectáculo, asi lo contó Duverney Castaño, director general de Lights Now, empresa que se está encargando del montaje del escenario.

Castaño también resaltó que el show que se presentará en el evento de Coronación de la reina del Bordillo, Sharon Hurtado Esquiaqui y su rey momo, Luis Aragón, y los reyes infantiles Ashey Gómez y Germán Palomino, tendrá un montaje ambicioso de luces y sonido en el que el público tendrá una interacción directa con la historia que se va a contar, además de una pasarela de más de 4 metros de ancho que estará entre el público presente.

Como lo cuenta Édgar Blanco, director del Carnaval de la 44, el espectáculo titulado 'Barranquilla, la gran experiencia' es dirigido por Mauricio Cheques, contará con bailarines, danzas, disfraces y arrancará a las 6:00 de la tarde. También tendrá artistas como Elder Dayan, Wilfrido Vargas, La familia André, Juan Piña y La Nomina del Pin, entre otros.

Así las cosas, este sábado 31 de enero los accesos a las personas estarán abiertos al público desde las 3 de la tarde y el espectáculo arrancará desde las 6 de la tarde. Igualmente, el Carnaval de la 44 contó a través de sus redes sociales que Telecaribe transmitirá el evento desde las 8 de la noche por su señal premiun y su canal de Youtube.