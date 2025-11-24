En vivo
"No me dejen sola", mujer clama al Gobierno que interceda por su hijo secuestrado

"No me dejen sola", mujer clama al Gobierno que interceda por su hijo secuestrado

El soldado Víctor Yepes, oriundo del corregimiento Valencia de Jesús, en Valledupar, completa 10 días secuestrado por las disidencias de las Farc.

