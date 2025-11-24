"No me dejen sola", mujer clama al Gobierno que interceda por su hijo secuestrado

A través de un conmovedor video que se ha difundido ampliamente en redes sociales, Lenis García imploró la pronta liberación de su hijo, el soldado cesarense Víctor Hugo Yepes, de 21 años, a quien las disidencias de las Farc secuestraron el pasado 14 de noviembre en el Cauca.

"Hoy esta madre le implora a un país, a Colombia entera, que no me dejen sola, que me apoyen en esta lucha, ya que esto es una ruleta rusa y hoy la estoy viviendo yo, la estoy sufriendo yo, la estoy padeciendo yo como madre, una familia entera, un pueblo que lo ama", expresó la mujer.

"Por eso les clamo, Colombia, ayúdenme a gritar, a pelear por la liberación de mi hijo y por todos sus secuestrados, que cada día sufren más en esas montañas y familias enteras destrozadas en sí", agregó.

Sentada en la sala de su casa, rodeada de fotografías que muestran los mejores momentos del joven militar, Lenis le regó directamente al presidente que interceda por su hijo para que vuelva sano y salvo a la libertad.



"A los entes gubernamentales, locales, al presidente Petro, les pido enormemente que no me dejen sola, que me ayuden a entrar donde mi voz no puede entrar, que me ayuden a clamar por la libertad de mi hijo. A los grupos armados, por favor, cesen esta violencia", pidió

En un video, que habría sido grabado un día después de su secuestro como prueba de supervivencia, el soldado también envió un mensaje al ministro de defensa y al Gobierno en el que agradecía toda la gestión que pudieran hacer para lograr su liberación.

Yepes García, oriundo del corregimiento Valencia de Jesús, en Valledupar, reapareció en aquellas imágenes sin su uniforme de militar y ningún distintivo del Ejército Nacional, sino con una camiseta negra y una pantaloneta del mismo color. Se le vio poco sonriente y tenso, y al fondo, una pancarta con la imagen de fusiles cruzados, distintivo de las disidencias de las Farc.