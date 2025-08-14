Tarifas de energía de Air-e bajan tras acatar fallo judicial que excluye cobro de robos

Luego de dos meses de espera, los usuarios de Air-e en Atlántico, Magdalena y La Guajira finalmente recibieron la prometida disminución en sus facturas de energía por el cobro de pérdidas que finalmente fuer retirado de las facturas tras la victoria judicial alcanzada por los personeros de Barranquilla, Santa Marta y Riohacha, en contra del llamado régimen tarifario especial que solo afectada al norte del país.

Así quedó reflejado en el esquema tarifario publicado por la compañía, en el que la tarifa plena para el cobro de julio bajó $53 pesos frente al de junio, pasando de $938 a $885 pesos.



Rebaja puede representar un ahorro

Organizaciones de usuarios estiman que, dependiendo del consumo, la rebaja puede representar un ahorro de entre el 5 % y el 12 % en la factura mensual, una cifra que alivia el bolsillo en medio de los altos consumos que se dan para esta época en la que la sensación térmica puede alcanzar hasta los 38 grados.

Si bien la empresa no ha hecho un comunicado sobre esta reducción que se está reflejando en la factura que están recibiendo los usuarios, es un cumplimiento de esta decisión judicial ordenada por el Tribunal Administrativo del Atlántico, tras el fallo de la acción popular que presentaron los mencionados personeros.

“Fue un importante ejercicio de unión regional”, indicaron los personeros en su momento, luego de lograr el fallo a favor para que la Comisión de Regulación de Energía y Gas realizara la respectiva modificación.

