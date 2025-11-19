Hallan sin vida a Manuela Sofía, la joven de 16 años arrastrada por creciente súbita en Silvania

En la tarde de este miércoles, 19 de noviembre, fue encontrado el cuerpo sin vida de Manuela Sofía Villota, la joven de 16 años que permanecía desaparecida desde la noche del 17 de noviembre, cuando una creciente súbita arrastró el vehículo en el que se movilizaba con varios miembros de su familia en zona rural de Silvania, Cundinamarca.

La Delegación Departamental de Bomberos de Cundinamarca informó inicialmente, a través de un comunicado, que uno de los cuerpos reportados como desaparecidos había sido encontrado en el río que atraviesa la zona de Las Granjas, en jurisdicción de Tibacuy, muy cerca del sector conocido como Club del Bosque. Ese punto se había convertido en uno de los focos principales de búsqueda por el aumento del caudal.

Más tarde, el gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, confirmó la identidad de la víctima. En su cuenta de X detalló que los organismos de búsqueda hallaron “el cuerpo sin vida de Manuela Sofía Villota, de 16 años, en el río Chocho, sector Pedregal, del municipio de Tibacuy”. La joven era una de las ocupantes del vehículo que fue arrastrado por la creciente súbita de la quebrada El Hato, en la vereda del mismo nombre.

“Acompañamos con toda nuestra solidaridad a su familia en este dolor inmenso”, escribió el gobernador, quien además explicó que la extracción del cuerpo estuvo a cargo de Bomberos Fusagasugá, el grupo Ponalsar, el BIAD-80 y la Unidad Departamental de Gestión del Riesgo.



Las labores comenzaron hacia las 11:00 de la mañana y se extendieron hasta la tarde, cuando el cuerpo fue entregado al CTI para los procedimientos judiciales de rigor.

La tragedia se originó por las fuertes lluvias registradas en la provincia del Sumapaz, que provocaron emergencias simultáneas en los municipios de Silvania y Tibacuy. De acuerdo con el capitán Álvaro Farfán, delegado departamental de Bomberos de Cundinamarca, la intensa precipitación desencadenó una creciente súbita en la quebrada Yayata y en la vereda El Hato, lo que derivó en afectaciones a viviendas y en la desaparición de varias personas.

En una primera fase de la emergencia, las autoridades atendieron inundaciones en el barrio La Esperanza de Silvania, donde al menos cinco viviendas resultaron afectadas por el ingreso de agua y lodo.

La situación más crítica se concentró en la vereda El Hato. Allí, un vehículo en el que viajaban cinco personas de una misma familia fue sorprendido por la fuerza de la corriente y terminó siendo arrastrado aguas abajo. Una persona logró escapar, mientras que los otros cuatro ocupantes fueron arrastrados por la quebrada.

En las primeras horas de búsqueda, los equipos de emergencia recuperaron el cuerpo de Segundo Villota, un adulto mayor. Con el hallazgo de Manuela Sofía, ya son dos las víctimas mortales de esta emergencia. Siguen desaparecidas Ana Lucía Villota Escandón, de 45 años, y Teresa Escandón, de 65.