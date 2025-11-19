En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Bombardeos
Moción de censura a mindefensa
Verónica Alcocer
Selección Colombia

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Cundinamarca  / Hallan sin vida a Manuela Sofía, la joven de 16 años arrastrada por creciente súbita en Silvania

Hallan sin vida a Manuela Sofía, la joven de 16 años arrastrada por creciente súbita en Silvania

La emergencia por lluvias en la zona entre los municipios de Silvania y Tibacuy dejó una nueva víctima: una adolescente de 16 años desaparecida desde el 17 de noviembre. Dos mujeres siguen desaparecidas.

Publicidad

Publicidad

Publicidad